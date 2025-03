Bendita sea Moda Re-, la segunda tienda de Cáritas en Logroño

María Aguirre Logroño Miércoles, 26 de marzo 2025, 15:57 | Actualizado 17:01h. Comenta Compartir

«Bendice a los que usen este local y haz que, observando en sus compras y ventas la justicia y la caridad, puedan alegrarse de contribuir al bien común y al progreso de la comunidad humana», así concluía la bendición de Moda Re- el obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, Don Santos Montoya este miércoles. A lo que añadía diciendo que «en este tipo de negocios la salida se ve fácil, porque eso es lo que hace Cáritas: facilitar la salida de la gente en momentos complicados».

Para todos los bolsillos

Empleabilidad, oferta comercial, circularidad y dignificación. Así califica el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, a Moda Re-, la segunda tienda de Cáritas en Logroño, que está ubicada en Avenida de la Paz 49. Esta nueva iniciativa de Cáritas diocesana de La Rioja, junto con la Fundación Cáritas Chavicar y la empresa Chavicar Sostenible, se inscribe en el terreno social con la pretensión de «ofrecer un centro de inserción laboral y favorecer al colectivo de personas vulnerables, así como mejorar la oferta comercial de Logroño», coincidían Escobar y el director de Cáritas La Rioja, José Andrés Pérez.

La capital riojana, «que vive por y para el comercio», incorpora una tienda que, en palabras también de Escobar, «invita a comprar y apuesta por la economía circular y la sostenibilidad». Por su lado, Pérez también añadía que «el sector textil supone el segundo residuo en volumen e importancia de todos los que producimos». Es por ello que con Moda Re-, la iniciativa líder en España en la creación de empleo social a través de la gestión integral del textil, «se quiere crear un sitio distinto, donde nos adecuemos a unas exigencias mayores en lo referido a calidad y estética». Además, aclaraba que «el resto de tiendas, en Logroño (Tienda con corazón) y en Calahorra (Espacio con corazón), van a seguir, pero se irán transformando poco a poco para ir adaptándose a estos nuevos perfiles».

Este espacio, «sencillo y amable», reúne «lo mejor de la segunda mano, que no es sinónimo de algo que ya no sirva, al revés», indicaba, a la vez que añadía que «no será la última iniciativa que pondremos en marcha desde Moda Re-, porque no queremos parar y confiamos en el acogimiento de la población riojana para poder continuar con nuestra labor social».

¿Y el precio de las prendas? Es asequible, porque va dirigido a quienes no pueden disponer de mucho dinero para destinar a la vestimenta. Además, estos comercios también funcionan con «planes de entrega social, en el que las personas reciben la ropa que necesiten sin tener que pagar por ella, siendo la propia entidad la que asume esos gastos», afirmaba. Esta propuesta no solo aprovecha el ciclo de vida del producto, sino que dignifica a las personas, «porque comprar en una tienda de este formato hace que quienes tengan dificultades económicas se sientan cómodas», concluía.

