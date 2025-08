El Campillo apoya ampliar el Mundial'82 en la parcela del recinto de conciertos

No es novedad que los vecinos del barrio de El Campillo de Logroño se hayan posicionado abiertamente en contra de la instalación de un ... recinto de macroconciertos en la parcela aledaña al Mundial '82. Incluso mostraron su claro descontento, imagen multitudinaria incluida, cuando se anunció que el Ayuntamiento de Logroño modificaba el uso de la parcela dotacional deportivo y lo ampliaba a cultural, cumpliendo así el requisito necesario para poder insertar un recinto musical en el emplazamiento.

Si el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, anunciaba en enero que el pliego de contratación de dicho recinto estaría listo antes de este verano y que contaría con la participación y las aportaciones de los colectivos afectados, lo cierto es que la tramitación, aunque en marcha, está sufriendo retrasos. Fuentes municipales indicaron ayer a este periódico que el Consistorio sigue adelante con el proyecto musical, cuyo pliego «se está cerrando para su próxima licitación e incorporará medidas que garanticen la movilidad en el entorno y el aislamiento acústico».

A esa eventual demora, se suma la propuesta del recién elegido presidente de la Federación Riojana de Fútbol, Gustavo Sáenz, de que dicha parcela pueda dedicarse a la más que necesaria ampliación del Mundial'82. «No deja de ser un sueño», apuntaba ayer mismo Sáenz sobre este asunto que ya propuso hace unos años. Con un tono conciliador, el nuevo responsable del fútbol riojano precisaba que «nada más es una idea». De hecho, manifestaba con claridad que no pretende «en ningún caso condicionar ni al Ayuntamiento de Logroño ni al Gobierno de La Rioja». Ni siquiera ha tenido tiempo de reunirse con representantes de las dos instituciones, por lo que se limita a comentar: «Me gustaría que dejaran la puerta abierta a que en un futuro pueda dedicarse ese espacio a ampliar el Mundial'82».

«Me gustaría que dejaran la puerta abierta a que pueda ampliarse ahí el Mundial '82» Gustavo Sáenz Pte. Federación Riojana Fútbol

«El Campillo es residencial y deportivo; tiene sentido porque el Mundial no tiene otro sitio para crecer» José Manuel Mahía Portavoz Asoc. Vecinos El Campillo

En ese sentido, la asociación de vecinos de El Campillo asume completamente la tesis de destinar dicho solar a funciones deportivas. Su portavoz, José Manuel Mahía, remarca que «esa parcela tenía ya ese uso deportivo, porque precisamente la idea inicial era utilizarlo para la ampliación del Mundial'82». «En Logroño existe un déficit de campos de fútbol y lo que tendría sentido es precisamente que se ampliase el Mundial».

Sin razones técnicas

Es de sobra conocida la postura vecinal sobre la elección de El Campillo como emplazamiento del controvertido recinto de conciertos, del cual nunca han tenido conocimiento de «cuáles son las razones técnicas que han marcado que fuese este lugar y no otro», un aspecto que les hace sospechar que llegue «motivado por petición de la iniciativa privada» y no tanto por el interés público. Los vecinos reiteran sus críticas hacia una instalación cuyos costes indirectos los asumirán todos los logroñeses: «El desgaste, las basuras que se generan, los desperfectos en el mobiliario urbano, en los jardines... sin hablar de las molestias y el ruido en un área residencial». «Ojo –insiste Mahía–, que nosotros no estamos en contra del recinto en sí, sino de la ubicación que han elegido».

De ahí que los residentes en El Campillo aplaudan sin ambages la idea de Gustavo Sáenz porque entienden que «ese tipo de inversión deportiva es más coherente, al final este es un barrio residencial y deportivo y tiene sentido, porque además el Mundial'82 se queda pequeño y no tiene otro sitio para crecer». Mahía admite no haber contactado aún con el flamante nuevo presidente federativo, pero sí sugiere que les gustaría mantener un encuentro con él para transmitirle el completo apoyo a su iniciativa: «No podemos hacer mucho más, al menos que note que tiene ese respaldo por parte de los vecinos».