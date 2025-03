La campaña de control de patinetes se salda con 171 usuarios denunciados y 302 advertidos

Casi cuatro de cada diez usuarios de patinetes eléctricos, el 39,25%, controlados durante la campaña de vigilancia intensiva llevada a cabo en Logroño en ... febrero cometieron algún tipo de infracción contra la normativa de circulación. Aunque no todos los infractores recibieron una sanción, ya que, como indica el concejal de Interior, Francisco Iglesias, «de inicio se pretendía concienciar sobre la necesidad de cumplir las normas mediante recomendaciones y advertencias». «La Policía Local no impuso denuncias durante los primeros diez días de la campaña, sino que se limitó a informar y advertir», apunta el edil, que se muestra satisfecho con el desarrollo del operativo desplegado.

Así, según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, la vigilancia de los vehículos de movilidad personal (VMP), más conocidos popularmente como patinetes eléctricos, se ha saldado con un total de 1.205 usuarios controlados. De ellos, los agentes municipales advirtieron a 302 conductores sobre las vulneraciones de la normativa vigente que estaban detectando. Luego, eso sí, con la reincidencia de los incumplimientos llegaron las sanciones: hasta un total de 171 denuncias acumuladas en el mes de febrero, de las cuales las más numerosas, 106, han penalizado a los usuarios que no portaban elementos obligatorios, como luces o prendas reflectantes en horario nocturno o de baja visibilidad o casco si se dedicaban a actividades económicas. La otra causa que ha generado la imposición de hasta 65 denuncias en un mes aludía a la circulación de estos vehículos por las aceras o por lugares prohibidos. La cuenta total, entre advertidos y sancionados, ascendía a 473 incumplidores de los 1.205 vigilados.

La campaña intensiva se activó en febrero, con la dedicación exclusiva de dos patrullas de la Policía Local de Logroño, como consecuencia de la detección de una problemática creciente con este tipo de vehículos involucrados. Hasta en setenta accidentes de tráfico habían tenido alguna implicación los patinetes eléctricos el año pasado, según las cifras desveladas por el comisario jefe de la Policía Local, Héctor Ruiz, en la presentación de una campaña «muy necesaria», a juicio del concejal del ramo. «El Ayuntamiento entiende que no se puede ir de cualquier manera circulando por la ciudad en un vehículo a motor», apunta Iglesias, al referirse a la falsa sensación de inmunidad de muchos usuarios de VMP al considerar que no conducen vehículos propiamente dichos. Un aspecto en el que abunda Francisco Iglesias: «Son muchos factores los que contribuyen a esa percepción errónea: que no requieren seguro obligatorio, que no circulan por vías no urbanas, que no alcanzan grandes velocidades... Pero lo cierto es que sí son vehículos a motor».

Aunque el concejal da por finalizada la operación intensiva, con el consiguiente retorno de los agentes destinados a este cometido a sus tareas ordinarias, lo cierto es que admite que «si vuelven a aflorar conductas infractoras, se adoptarán de nuevo decisiones al respecto».