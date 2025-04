Los cambios en las líneas de autobuses de Logroño por las procesiones de Semana Santa

La Rioja Viernes, 11 de abril 2025, 20:01 Comenta Compartir

El tráfico logroñés sufrirá cambios como es habitual con la celebración de la Semana Santa y sus procesiones. Según informa el Ayuntamiento de la capital, se verán afectadas por este motivo varias líneas de autobús urbano que modificarán su itinerario entre los días 13 y 20 de abril.

Aclara el Consistorio que los autobuses «se detendrán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aunque no pertenezcan» a recorrido y las líneas afectadas recuperarán su trazado original conforme se abra el tráfico en las calles por las que circulen a diario. Recuerda que hay que «atender en todo momento» las instrucciones de la Policía Local.

Domingo, día 13, de 10.00 a 11.30 horas

Línea 2

Yagüe – Varea: avda. Burgos – c/ Duques de Nájera – c/ Chile – avda. Gran Vía Juan Carlos I.

Varea – Yagüe: avda. Gran Vía Juan Carlos I. – c/ Chile – c/ Duques de Nájera – avda. Burgos.

Línea 3

El Campillo – Villamediana: c/ Carmen Medrano – c/ Duques de Nájera – c/ Chile - avda. Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 6

El Cortijo – Centro: c/ Gral. Urrutia – c/ Carmen Medrano – c/ Duques de Nájera – c/ Chille – avda. Gran Vía Juan Carlos I.

Domingo, día 13, de 12.00 a 13.00 horas:

Línea 2

Yagüe – Varea: avda. Gran Vía Juan Carlos I – avda. Solidaridad – c/ Villamediana – avda. de Colón – avda. de la Paz.

Varea – Yagüe: avda. de la Paz – avda. de Colón – avda. Solidaridad – avda. Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 5

Madre de Dios – Valdegastea: avda. de la Paz – avda. de Colón – avda. Solidaridad – c/ Villamediana.

Valdegastea-Madre de Dios : c/ Gral. Vara de Rey – avda. Solidaridad – c/ Villamediana – avda. de Colón – avda. de la Paz.

Línea 9

Pradoviejo – Las Norias: c/ Gral. Vara de Rey – avda. Solidaridad – c/ Villamediana – avda. de Colón – avda. Doce Ligero – c/ Madre de Dios – c/ San Francisco – Puente de Piedra.

Las Norias-Pradoviejo Puente de Piedra – avda. Viana – c/ Capitán Gaona – c/ San Francisco – c/ Madre de Dios – avda. Doce Ligero – avda. de Colón – avda. Solidaridad – c/ Gral. Vara de Rey.

Línea 10

Hospital San Pedro – El Arco: avda. de la Paz – avda. de Colón – avda. Solidaridad – avda. Gran Vía Juan Carlos I.

El Arco-Hospital San Pedro avda. Gran Vía Juan Carlos I – avda. Solidaridad – c/ Villamediana – avda. de Colón – avda. de la Paz.

Lunes, día 14, de 20.30 a 23.00 horas

Línea 9

'Pradoviejo – Las Norias: c/ Gral. Vara de Rey – avda. Solidaridad – c/ Villamediana – avda. Colón - av. Doce Ligero – c/ Madre de Dios – c/ San Francisco – Puente de Piedra.

Las Norias – Pradoviejo: Puente de Piedra – c/ San Francisco – c/ Madre de Dios – avda. Doce Ligero – av. De la Paz – c/ Muro de Cervantes – c/ Muro del Carmen – c/ Gral. Vara de Rey.

Martes, día 15, de 20.30 a 23.30 horas

Línea 9

Las Norias – Pradoviejo: c/ Gral. Vara de Rey – c/ Duques de Nájera.

Miércoles, día 16, de 22.00 horas hasta final del servicio

Línea 2

Yagüe – Varea:: avda. Gran Vía Juan Carlos I – avda. Solidaridad – c/ Villamediana – avda. Colón – avda. de la Paz.

Varea – Yagüe: avda. de la Paz – avda. Colón – avda. Solidaridad – avda. Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 5

Madre de Dios – Valdegastea: avda. de la Paz – avda. Colón – avda. Solidaridad – c/ Villamediana.

Valdegastea – Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey – avda. Solidaridad – c/ Villamediana – avda. de Colón - avda. de la Paz.

Línea 9

Pradoviejo – Las Norias: c/ Gral. Vara de Rey – avda. Solidaridad – c/ Villamediana – avda. Colón - avda. Doce Ligero – c/ Madre de Dios – c/ San Francisco – Puente de Piedra.

Las Norias – Pradoviejo: Puente de Piedra – avda. Viana – c/ Capitán Gaona – c/ San Francisco – c/ Madre de Dios – avda. Doce Ligero – avda. Colón – avda. Solidaridad – c/ Gral. Vara de Rey.

Línea 10

Hospital San Pedro – El Arco: avda. de la Paz – avda. Colón – avda. Solidaridad – avda. Gran Vía Juan Carlos I.

El Arco – Hospital San Pedro: avda. Gran Vía Juan Carlos I – avda. Solidaridad – c/ Villamediana – avda. Colón – avda. de la Paz.

Jueves, día 17 de abril, de 19.15 a 22.00 horas

Línea 1

Hospital San Pedro – Lardero: c/ Madre de Dios – c/ San Millán – avda. la Paz – avda. Colón.

Lardero – Hospital San Pedro: avda. de Colón – avda. de La Paz – c/ San Millán – c/ Madre de Dios.

Línea 2

Yagüe – Varea: avda. Burgos – c/ Duques de Nájera – avda. República Argentina – c/ Huesca - c/ Gral. Vara de Rey – avda. Solidaridad – c/ Villamediana – avda. Colón – avda. de la Paz.

Varea – Yagüe: avda. de la Paz – avda. Colón – avda. Solidaridad – c/ Gral. Vara de Rey – c/ Duques de Nájera – avda. Burgos.

Línea 3

El Campillo – Villamediana: c/ Carmen Medrano – c/ Duques de Nájera – c/ Chile – av. Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 5

Madre de Dios –Valdegastea:: avda. de la Paz – avda. Colón – avda. Solidaridad – c/ Gral. Vara de Rey.

Valdegastea – Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey – avda. Solidaridad – c/ Villamediana – avda. Colón – avda. de la Paz.

Línea 6

El Cortijo – Centro: c/ Gral. Urrutia – c/ Carmen Medrano – c/ Duques de Nájera – c/ Chile – avda. Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 9

'Pradoviejo – Las Norias c/ Gral. Vara de Rey – avda. Gran Vía Juan Carlos I – c/ Marqués de Murrieta – c/ Norte – Puente de Piedra.

Las Norias – Pradoviejo: Puente de Piedra – c/ Norte – c/ Marqués de Murrieta – avda. Gran Vía Juan Carlos I – c/ Gral. Vara de Rey.

Línea 10

Hospital San Pedro – El Arco: avda. de la Paz – avda. Colón – avda. Solidaridad – c/ Gral. Vara de Rey – c/ Duques de Nájera.

El Arco – Hospital San Pedro: c/ Duques de Nájera – avda. República Argentina – c/ Huesca – c/ Gral. Vara de Rey - avda. Solidaridad – c/ Villamediana – avda. Colón – avda. de la Paz.

Jueve, día 17, de 22.00 a 23.15 horas

Línea 1

Hospital San Pedro – Lardero: c/ Madre de Dios – c/ San Millán – avda. de la Paz – avda. Colón.

Lardero – Hospital San Pedro: avda. Colón – avda. de la Paz – c/ San Millán – c/ Madre de Dios.

Línea 2

Yagüe – Varea: avda. Gran Vía Juan Carlos I – avda. Solidaridad – c/ Villamediana – avda. Colón – avda. de la Paz.

Varea – Yagüe: avda. de la Paz – avda. Colón – avda. Solidaridad – avda. Gran Vía Juan Carlos I.

Línea 5

Madre de Dios – Valdegastea: avda. de la Paz – avda. Colón – avda. Solidaridad – c/ Gral. Vara de Rey.

Valdegastea – Madre de Dios: c/ Gral. Vara de Rey – avda. Solidaridad – c/ Villamediana – avda. Colón – avda. de la Paz.

Línea 9

Pradoviejo – Las Norias: c/ Gral. Vara de Rey – avda. Gran Vía Juan Carlos I – c/ Marqués de Murrieta – c/ Norte – Puente de Piedra.

Las Norias – Pradoviejo: Puente de Piedra – c/ Norte – c/ Marqués de Murrieta – av. Gran Vía Juan Carlos I – c/ Gral. Vara de Rey.

Línea 10

Hospital San Pedro – El Arco: avda. de la Paz – avda. Colón – avda. Solidaridad – avda. Gran Vía Juan Carlos I.

El Arco – Hospital San Pedro: avda. Gran Vía Juan Carlos I – avda. Solidaridad – c/ Villamediana – avda. Colón – avda. de la Paz.

Viernes 18 de abril, de 19.30 a 23.30 horas

Línea 9

Pradoviejo – Las Norias: c/ Gral. Vara de Rey – avda. Solidaridad – c/ Villamediana – avda. Colón – avda. Doce Ligero – c/ Madre de Dios – c/ San Francisco – Puente de Piedra.

Las Norias – Pradoviejo: Puente de Piedra – c/ San Francisco – c/ Madre de Dios – avda. Doce Ligero – avda. De la Paz – c/ Muro de Cervantes – c/ Muro del Carmen – c/ Gral. Vara de Rey.

Domingo, día 20, de 12.00 a 14.00 horas:

Línea 9

Pradoviejo - Las Norias: c/ Gral. Vara de Rey – avda. Solidaridad – c/ Villamediana – avda. Colón – avda. Doce Ligero – c/ Madre de Dios – c/ San Francisco – Puente de Piedra.

Las Norias – Pradoviejo:Puente de Piedra – c/ San Francisco – c/ Madre de Dios – avda. Doce Ligero – avda. De la Paz – c/ Muro de Cervantes – c/ Muro del Carmen – c/ Gral. Vara de Rey.