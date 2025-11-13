Cambios en la línea 1 de autobús urbano de Logroño este viernes Las modificaciones en el recorrido se producirán de 11.00 a 12.00 horas con motivo de una concentración

La línea 1 del servicio de autobús urbano de Logroño modificará este viernes su recorrido, entre las 11.00 y las 12.00 horas, por una concentración. Durante este periodo, su itinerario cambiará de la siguiente manera:

Hospital San Pedro – Lardero

Calle General Vara de Rey – avenida de Madrid – avenida Salustiano Olózaga – N111 – avenida de Madrid – LR-254.

Lardero – Hospital San Pedro

Calle El Coso – avenida Entrena – LR-254 – N-111 – avenida Salustiano Olózaga – avenida de Madrid – calle General Vara de Rey.

Los autobuses realizarán todas las paradas que se encuentren a lo largo de sus itinerarios alternativos, aunque no pertenezcan a sus recorridos habituales. La línea recuperará su itinerario conforme se abran al tráfico las vías por las que suelen circular.

