El Brieva, que cerrará a finales de año, sale a la venta por 399.000 euros El bar del 69 de la Mayor, todo un clásico de la noche logroñesa, ya se anuncia con la opción de adquirir también la vivienda de la planta de arriba

Javier Campos Logroño Miércoles, 19 de noviembre 2025, 11:54 Comenta Compartir

«Emblemático bar de copas en Logroño, en pleno Casco Histórico. Dispone de licencia especial. De forma opcional se puede adquirir también la vivienda en primera planta que está encima del local». Así acaba de salir a la venta en el portal inmobiliario Idealista el mítico Brieva después de que la propiedad anunciase su cierre a finales de este mismo año.

La familia Mediavilla Barral, quien ha puesto banda sonora a la noche logroñesa desde 1992, ya desveló sus intenciones recientemente en Diario LA RIOJA tras confirmar la noticia. «La idea es vender el bar y ojalá vinieran con ganas de seguir con este estilo», confesaba un Ventura deseoso de que alguien dé continuidad al legado forjado durante 34 años.

«Tras muchos años de buen servicio y grandes momentos, el maravilloso bar Brieva nos dice adiós tal y como lo conocemos. Su propietario se jubila y busca a alguien que quiera continuar con este negocio tan entrañable y único, que ha regalado tantas noches inolvidables a todos los logroñeses», reza el anuncio.

Ampliar Ventura, junto a sus dos hermanas, tras la barra del Brieva. Sonia Tercero

«Con una clientela fiel y un ambiente inconfundible, este bar de copas sigue abriendo cada fin de semana sus puertas a quienes nunca le fallan, acudiendo puntualmente cada viernes y sábado. Una historia que merece continuar… ¿Será alguien el próximo en escribir su siguiente capítulo?», concluye el mismo.

El local, en venta en el 69 de la calle Marqués de San Nicolás, tiene un precio de salida de 399.000 euros; y cuenta con 160 metros cuadrados construidos (149 útiles), una planta que se publicita como «segunda mano/buen estado», distribuida en «dos estancias», con «tres aseos o baños».

Situado en un bajo a pie calle, cuenta con «un escaparate», «cuatro metros lineales de fachada» y está equipado con «aire acondicionado», «almacén/archivo», «sistema de alarma» y «oficina».