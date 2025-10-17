Bicicletada infantil en Logroño a favor de los entornos escolares seguros Las dos ruedas han tomado este viernes los cuatro kilómetros desde el CEIP Duquesa de la Victoria hasta la plaza del Ayuntamiento

La Rioja Logroño Viernes, 17 de octubre 2025, 19:04 | Actualizado 19:31h. Comenta Compartir

Una reclamación de calles seguras y libres de contaminación para la infancia mediante una fiesta y marcha infantil sostenible en Logroño, en la que no ha faltado la música, en el marco de la iniciativa internacional 'Streets for kids' y una reivindicación, otra más, en pro de los entornos escolares seguros.

Fapa Rioja, en colaboración con Adalar, la Plataforma para la Movilidad de La Rioja, Ecologistas en Acción, Logroño en Bici y Vaya Profes, ha celebrado este viernes una 'kidical mass', una bicicletada infantil abierta a otros medios de locomoción sin motor y sostenibles.

Cuatro kilómetros desde el CEIP Duquesa de la Victoria hasta la plaza del Ayuntamiento con peticiones concretas como que cada entorno escolar constituya una ZBE en sí mismo o carriles bici amplios, separados del tráfico y con intersecciones seguras.

«Creemos que la salud de los niños y niñas debe de ser una prioridad. Su derecho a la ciudad y a la autonomía personal, también», han asegurado.

Justo Rodríguez Justo Rodríguez Justo Rodríguez Justo Rodríguez Justo Rodríguez 1 /

Su lista de reclamaciones es la siguiente:

- Calles abiertas para la infancia: más y mejor espacio público dedicado a la movilidad activa y segura de las niñas y niños

- Entornos escolares seguros y sin contaminación

- Carriles bici amplios, separados del tráfico y con intersecciones seguras

- Objetivo visión cero: ninguna persona muerta o herida a causa del tráfico

- Incluir la perspectiva de la infancia en las políticas y servicios de movilidad

- Que cada entorno escolar constituya una ZBE en sí mismo

- Que se ejecute en el menor tiempo posible la peatonalización anunciada de la Calle Belchite, para pacificar definitivamente el entorno escolar del CEIP General Espartero

- Que se ejecuten las intervenciones necesarias para pacificar un entorno escolar como el del CEIP Caballero de la Rosa, rodeado de 14 carriles para la circulación de vehículos de tracción mecánica.

- Que se realicen las campañas de sensibilización y concienciación ciudadana en favor de la salud y seguridad infantil para impedir el amontonamiento y estacionamiento irregular de coches cada mañana en los entornos escolares.