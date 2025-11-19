Los barrios de El Cortijo, El Cubo y Valdegastea estrenan 33 kilómetros de red ciclopeatonal

El alcalde y los concejales, junto a representantes vecinales y técnicos municipales, en el mirador de la torre isabelina.

Los barrios de El Cortijo, El Cubo y Valdegastea de Logroño avanzan en su integración urbana gracias a la puesta en marcha de una red de más de 33 kilómetros de caminos ciclopeatonales que ya están disponibles para su uso.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y los ediles Jesús López y Laura Lázaro han inaugurado este miércoles estas rutas transitables que contribuirán, como ha señalado el regidor municipal, a acercarnos a conseguir que «Logroño sea una ciudad en un parque». «Año tras año vamos incorporando cada vez más zonas verdes y avanzamos hacia lo que indiscutiblemente es una ciudad cada vez más saludable», ha remarcado Escobar.

Con una intervención de más de 400.000 euros, parcialmente financiados con fondos europeos, se han definido ocho itinerarios ciclopeatonales principales y varios secundarios, nueve zonas estanciales y tres miradores para Logroño, lo que ha definido Escobar como «un regalo».

Estas nuevas conexiones saludables se pueden disfrutar desde la bicicleta o andando y, en algunos tramos, se han incorporado recorridos que anteriormente estaban abandonados para el uso turístico. Así, se ha tenido en cuenta que el privilegiado entorno por el que circulan los itinerarios permite disfrutar de enclaves con un marcado carácter riojano, como algunas de las cercanas bodegas, el puente Mantible o paisajes vitivinícolas, un paraje que el alcalde no ha dudado en calificar de «maravilloso».

Con esta actuación, «se avanza hacia una ciudad cada vez más saludable, sostenible y verde», ha reseñado Escobar, un aspecto que también ha destacado el técnico municipal sobre el proyecto, que ha explicado que se ha intervenido en tres zonas: la de viña por el meandro de El Cortijo, un área muy poco conocida y con grandes valores naturales; la zona del entorno del barrio del Cortijo, quizá la más popular, que entronca con la vía verde que lleva años en funcionamiento, y luego la gran desconocida que conecta El Cortijo con el barrio de Valdegastea. «Hay multitud de recorridos que ponen en valor zonas agrícolas diferentes, con su vegetación rústica y diferenciada de las viñas y están todos disponibles para recorrer ciclopeatonalmente», ha repasado el técnico.

Ocho itinerarios principales y caminos secundarios

El proyecto de mejora de la red de caminos ciclables y peatonales entre los barrios de Valdegastea, El Cubo y el entorno de El Cortijo consolida ocho ejes o recorridos que constituyen las principales vías de comunicación entre todas estas zonas.

Eje 1.- Vía El Cubo: Longitud total: 9,2 kms. Desnivel: +119 m. Inicio, en El Cubo; discurre por el GR-99 del Ebro; fin: límite con Fuenmayor.

Eje 2.- Vía Mantible: Longitud total: 3,2 kms. Desnivel: - 42 m. Inicio, en El Cortijo: fin: la punta del meandro.

Eje 3.- Vía del Meandro: Longitud total: 3,5 kms. Desnivel: - 14 m. Inicio, en el paso inferior sobre la Vía Verde junto a la EDAR de El Cortijo; fin: Viña Lanciano. Este eje tiene un tramo paralelo al río por la parte superior de la viña, con una longitud de 1,72 kms.

Eje 4.- Conexión Vía El Cubo-Valdegastea: Longitud total: 1,4 kms. Desnivel: + 30 m. Inicio, en la ermita del Cristo; fin: camino viejo de Lapuebla, a su salida de Valdegastea.

Eje 5.- Vía de Fuenmayor: Longitud total: 7,1 hms. Desnivel: + 128 m. Inicio, en Valdegastea; fin: enlace con el eje 1, en el entorno de la presa de El Cortijo.

Eje 6.- Vía de Valdegastea: Longitud total: 4 kms. Desnivel: + 118 m. Inicio, en Valdegastea; fin: empalme con el eje 1.

Eje 7.- Conexión Vía Fuenmayor- Valdegastea: Longitud total; 1,9 kms. Desnivel, variado con zonas intermedias de + 17%. Inicio, desde el punto 2+200 del Eje 5; fin: zona de acceso a la Torre de Telégrafos.

8.- Eje Vía Verde: Longitud total: 2,9 kms. Desnivel: casi inexistente. Inicio, LR-441 a su llegada a El Cortijo; fin: junto a la presa.

9.- Caminos secundarios: Además, se establecen una serie de caminos secundarios que permiten la conexión entre estas vías principales, en su mayor parte de menos de 500 metros, pero que en total suman más de 3 kilómetros añadidos.