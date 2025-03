Un aparcamiento que sale caro: un barco en el centro de Logroño

Irene Echazarreta Logroño Jueves, 27 de marzo 2025, 18:09 Comenta Compartir

Si ha paseado este jueves cerca del aparcamiento del Revellín se habrá visto sorprendido por un barco estacionado en este recinto gratuito de la capital riojana. En una de sus plazas, situada entre dos coches, sobresalía un remolque con una embarcación en la parte superior que se excedía de los límites establecidos.

Ampliar V.M.S.M.F.

La imagen no ha dejado indiferente a nadie. Primero, porque sobresalía (al menos) medio metro del espacio habilitado para aparcar y en segundo lugar, porque Logroño no tiene playa. ¿Está permitida esta acción? La respuesta es que no. El remolque, a pesar de que está matriculado, tiene que estar bien aparcado (al igual que los demás vehículos).

¿Cuál ha sido el resultado de este estacionamiento? La Policía Local, según ha podido saber Diario LA RIOJA, ha interpuesto una denuncia a su propietario, de origen extranjero, por aparcar de manera indebida y ha colocado un cepo al vehículo. El estacionamiento le va a costar dinero al dueño: tendrá que afrontar una multa de 200 euros.

Temas

Logroño

Aparcamiento