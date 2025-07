El Ayutamiento inicia la resolución del contrato de revisión del PGM con Ezquiaga

Nuria Alonso Logroño Miércoles, 23 de julio 2025, 12:06 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Logroño ha iniciado los trámites para resolver el contrato de revisión del Plan General Municipal, adjudicado a la empresa Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio S.L., por incumplimiento de la obligación principal.

Como ya adelantó el alcalde Conrado Escobar a este periódico hace unas semanas, el Consistorio ha decidido no continuar con este contrato, dado que la empresa adjudicataria no ha cumplido los términos del mismo. Así, ha indicado este miércoles la portavoz municipal, Celia Sanz, se ha incoado el expediente de resolución del contrato, ante el que la empresa dispone de cinco días de plazo para presentar alegaciones. En este punto, ha remarcado Sanz, no se han planteado imponer sanciones o penalidades hasta valorar las alegaciones de la empresa, pero tampoco se descartan en un momento posterior.

Al tiempo, ha señalado Sanz, una vez llegue la resolución definitiva del contrato, se iniciará un nuevo procedimiento para adjudicar la redacción de la revisión del PGM. Una tramitación que se hará por la vía de urgencia y que incorporará un pliego «muy exigente» en referencia a los requisitos de valoración del futuro equipo redactor del documento.

Así, Sanz ha explicado que en la propia oferta de licitación las empresas concurrentes al contrato deberán incluir una memoria de diagnóstico, que incorpore una visión estratégica de lo que será la revisión del PGM. Además, se constituirá una comisión técnica de seguimiento periódico que pueda analizar los avances del nuevo equipo redactor.

La idea del Consistorio es que para finales de este año esté listo el procedimiento de licitación y que se pueda adjudicar en los primeros meses del próximo año.

