El Ayuntamiento vende tres de las parcelas inicialmente desiertas en La Estrella y Cascajos para otras 36 VPO La Junta de Gobierno Local aprueba la enajenación de dos solares en Calleja Vieja y otro en Pedregales que se suman a los tres de Portillejo, Fardachón y La Cava para 68 viviendas

36 nuevas VPO que se sumarán a las 68 ya proyectadas del total de 128 previstas en caso de que, finalmente, se dé salida a las diez parcelas enajenadas. Y de momento, ya van seis... El Plan Municipal de Vivienda del alcalde Escobar, en ese sentido, ha dado un nuevo paso adelante con la venta de otras tres nuevas parcelas destinadas a la construcción de pisos protegidos, dos en La Estrella y una en Cascajos.

Tres operaciones, «negociadas en el marco previsto en el pliego de la licitación realizada en la tercera fase del citado plan para los lotes que no se adjudicaron», por las que el Ayuntamiento de Logroño percibirá 1.191.487,59 euros, y cuyo desarrollo elevará a 104 las VPO que resultarán de dicha fase (de un total de 212, 128 de ella protegidas, y con unos ingresos de hasta cinco millones).

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la enajenación de tres nuevas parcelas: en concreto, la de Pedregales Oeste, la de Calleja Vieja A y la de Calleja Vieja D. En el caso de la parcela de Pedregales Oeste, se ha adjudicado a Construcciones Nájera Novoa por un importe de 443.653,23 euros. Y en cuanto a las de Calleja Vieja A y Calleja Vieja D, han ido a parar a Contratación y Ejecución de Obras por un importe de 437.183,58 euros y 310.650,78 euros, respectivamente.

Así, mientras en la de Cascajos la promoción en cuestión contempla la construcción de 14 viviendas de 2 y 3 dormitorios en un edificio de baja más seis alturas, en la de la parcela de Calleja Vieja A se plantea una promoción de 13 viviendas de 2 y 3 dormitorios en un edificio de baja más dos a los que se sumaría la de Calleja Vieja D con 9 viviendas de 2 y 3 dormitorios distribuidas en baja más dos también.

La venta de estas tres nuevas parcelas tiene su origen en la licitación de suelo municipal para la construcción de viviendas que se lanzó en la tercera fase del mencionado Plan Municipal. Un pliego que contemplaba la posibilidad de que los inmuebles que no se adjudicaran en la convocatoria inicial se pudieran enajenar por procedimiento negociado en el plazo de un año cuando «las condiciones del contrato no se modifiquen»; de hecho, los tres solares se venden en el importe que se establecía en dicha licitación.

Cabe recordar que en el procedimiento inicial se adjudicaron el pasado junio otras tres parcelas, los lotes situados en Portillejo II, Fardachón y La Cava, cuyos proyectos contemplan la construcción de 68 viviendas (36, 16 y 16, respectivamente).

Conrado Escobar ha destacado que en todas las parcelas vendidas se desarrollarán promociones de vivienda protegida, «una modalidad que conseguimos recuperar para Logroño quince años después de la última promoción y que puede ser una ayuda para que muchos logroñeses y logroñesas puedan cimentar sus proyectos de futuro. Con todo, somos conscientes de que hay otros factores que también se pueden añadir para seguir facilitando el acceso a la vivienda, cuya implantación ya estamos estudiando».