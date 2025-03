El Ayuntamiento trabaja en la instalación de sensores de registro de ruido ambiental en la calle Bretón

Medidas para la reducción del ruido... las hay, según el gobierno local, y las seguirá habiendo, según ha adelantado el concejal de Medio Ambiente, Jesús ... López. Otra cosa son las mociones; de PSOE, por un lado, y de Podemos-IU, por el otro, pues ninguna de ellas ha sido aprobada. El PP, al que se ha sumado Vox, ha tumbado las propuestas «para desarrollar un plan de acción en las zonas de protección acústica especial de cara a la aprobación de determinadas medidas correctoras» y «para la limitación de ampliaciones horarias basadas en el plan de zonas de protección acústica especial».

Y ello porque, según han querido dejar claro, la actuación del Ayuntamiento de Logroño, «con este equipo de gobierno al contrario que el del pasado mandato», es «firme» y «decidida» ante el problema del 'tardeo' y del ocio nocturno, y por ello, tras los pasos dados, el último con la aprobación inicial de la futura ordenanza de terrazas, ya se trabaja en la revisión de la ordenanza de protección del medio ambiente contra la emisión de ruidos y vibraciones, «de la que ya hay un borrador», ha avanzado López.

Ampliar Conrado Escobar y Miguel Sáinz, este jueves Juan Marín

A ello, aunque aún no se ha concretado nada, ha sumado que sobre la mesa está la instalación de sensores de registro de ruido ambiental en la calle Bretón de los Herreros, hasta dos unidades a fin de monitorizar los decibelios. De la misma manera que hay conversaciones con el sector hostelero para la colocación de toldos y marquesinas que minimicen los mismos a los pisos de arriba con el objetivo de reducir las molestias en los vecindarios. En cualquier caso, no son más que dos posibilidades en las que se trabaja, a la espera de concretarse (más lo primero que lo segundo)... o no.

Toldos/marquesinas que, además, «permitirían unificar la imagen de los citados veladores» en zonas de aglomeración, caso de la propia Bretón de los Herreros, aunque todo ello de acuerdo con el sector hostelero. Según lo apuntado, hay ciudades que ya han optado por una solución (medida correctora siendo más precisos) así.

VPO en Barriocepo, convenio con el IRVI para alquiler y otras fórmulas por explorar, según Escobar

Por otro lado, el Pleno del Ayuntamiento de Logroño, con los votos a favor de PP y Vox y en contra de PSOE, Podemos IU y PR+, ha aprobado la moción 'popular' para «implementar medidas en materia de vivienda» (tras rechazar varias enmiendas de la oposición). Medidas en sintonía con el Plan Municipal de Vivienda, una de las 'banderas' del alcalde Escobar, quien ha adelantado avances en las VPO previstas en Barriocepo, en un futuro convenio con el IRVI para la puesta en alquiler «de un importante número de pisos» (concentrados en una zona que no se ha desvelado), así como en la búsqueda de otras fórmulas para más vivienda protegida en parcelas dotacionales bajo el modelo de «concesión».

Por último, el gobierno municipal, y como respuesta a una pregunta lanzada desde el PSOE antes del cierre de la sesión, ha anunciado que el punto de información a personas mayores finalmente se ubicará en los bajos de la plaza de abastos, en uno de los locales del mercado de San Blas, y abrirá al público entre el tercer y cuarto trimestre del año, es decir, a finales del presente 2025.

Ampliar La protesta de trabajadores del Parque Municipal de Servicios, este jueves, no se ha manifestado en el pleno. Juan Marín

Un pleno más, en el Ayuntamiento de Logroño se han dejado ver los trabajadores del Parque Municipal de Servicios, si bien en esta ocasión no han hecho acto de presencia en la sesión, es decir, no han entrado al plenario a visibilizar su protesta. No han faltado, eso sí, a su cita de los jueves, con su tradicional 'pitada' pudiéndose escuchar desde el interior del salón de plenos.