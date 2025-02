El Ayuntamiento recibe solo 7 ofertas para las 15 licencias de taxi y licitará de nuevo las desiertas

Siete solicitudes en total, con cuatro admitidas y tres exclusiones provisionalmente (si bien este lunes acababa oficialmente el plazo de 15 días hábiles para formular reclamaciones o subsanar los defectos en que pudieran haber incurrido). Dicho de otro modo, un interés que, independientemente de las ... propuestas que prosperen al final, no ha sido el previsto pues la demanda ni siquiera ha llegado a cubrir la mitad de la oferta.

La licitación abierta oficialmente el pasado septiembre por el Ayuntamiento de Logroño para la adjudicación de quince licencias de taxi en la capital de La Rioja, concretamente para vehículos accesibles (adaptados para personas con algún grado de discapacidad o de movilidad reducida), avanza, aunque no con los resultados esperados.

Y ello a la espera de que las tres solicitudes pendientes de subsanación puedan acreditar los requisitos exigidos a fin de continuar adelante y hacerse con otras tantas licencias. En cualquier caso, que buena parte de las sacadas a concurso vayan a quedar desiertas es algo que se da por hecho; y por ello, según ha confirmado el propio concejal de Movilidad, Ángel Andrés, a Diario LA RIOJA, la Administración local ya piensa en una segunda licitación.

«La idea es sacar otra vez a concurso las que no se cubran, confiando en que finalmente sean solo ocho», explica el concejal Andrés

«La idea es sacar otra vez a concurso las que no se cubran, confiando en que finalmente sean solo ocho, y con un pliego menos restrictivo que el actual», explica el propio edil, quien alude a la especificidad de los vehículos en cuestión para la prestación del servicio –de nueve plazas de capacidad incluido el conductor– como principal inconveniente para optar al concurso con garantías.

Así, a falta de ver cómo se cierra el primer proceso para, a continuación, abrir un segundo, lo cierto es que los planes anunciados por el gobierno local el pasado febrero, hace ahora un año, tendrán que esperar de cara a solucionar, cuanto menos, parte de los problemas con los que actualmente se presta el servicio de taxi en la ciudad.

«Cabría decir que la licitación, viendo los resultados, no ha estado bien planteada», sentencia a este periódico el presidente de la Asociación de Taxistas de La Rioja (Atrio), Sergio Ranero. No en vano, la necesidad de ampliar tales licencias lleva tiempo sobre la mesa. El Ayuntamiento las sacaba a concurso tras no pocos dimes y diretes con el objetivo de «mejorar el servicio de transporte público que se presta en la ciudad, y cumplir además los objetivos de la ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social».

Desde la asociación del taxi, visto los resultados del proceso, se considera que «la licitación no ha estado bien planteada»

Estas nuevas licencias iban a sumarse a las 95 que hay a día de hoy en Logroño (las últimas datan de 2011). «Durante los últimos meses se han efectuado numerosas quejas, especialmente en horario nocturno y fines de semana, por la escasez de vehículos disponibles en las paradas, y por los tiempos de espera superiores a los 30 minutos, con el consiguiente malestar y perjuicio para los usuarios, provocando en algunas ocasiones situaciones de inseguridad ciudadana», rezaba el informe que justificaba la decisión, que se mantiene de plena vigencia.

El precio de licitación, por cierto, se estableció en un importe mínimo de 25.000 euros. «Las condiciones quizás tendrían que haber sido mejores, pues con ese importe mínimo y con tantas especificaciones para los vehículos se limitaban las posibilidades», apunta Ranero, quien «personalmente» considera que las 15 nuevas licencias «hacen falta».

«Interés había, pero basta hacer cuentas para comprender cómo los posibles interesados se han echado para atrás», pone de manifiesto este profesional, quien cifra la aventura de emprender el negocio de taxista con tales condiciones en 25.000 euros por la licencia, más los 40.000-45.000 de ese tipo de vehículos, 12.000 para su adaptación y 5.000 por el seguro, cuando hay transferencias de licencias actualmente en vigor «por menos de eso».