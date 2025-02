El Ayuntamiento prevé ajustar el gasto corriente en 6 millones de euros con su nuevo plan de gestión

Nuria Alonso Logroño Viernes, 7 de febrero 2025, 11:12 Comenta Compartir

La situación económica ha cambiado y es primordial gestionar la economía municipal de otra manera, con más eficacia y racionalización de los recursos. Para ello, el Ayuntamiento de Logroño implantará en las próximas semanas un nuevo modelo de gestión presupuestario que contabilice los ingresos y los gastos de una forma equilibrada para lograr un ahorro en el gasto corriente de cerca de seis millones de euros. El concejal de Hacienda, Francisco Iglesias, ha ubicado dicha reducción de gastos en tres capítulos concretos de las cuentas municipales: gasto corriente en mayor medida, y gastos de personal y subvenciones, en un segundo plano.

El futuro plan de gestión, del que Iglesias ha adelantado que será similar al que se está realizando para Logroño Deporte pero en el caso consistorial lo llevarán a cabo los propios funcionarios municipales, tendrá que jugar en un escenario muy distinto a de ejercicios precedentes, pues este 2025 exige un control dinerario más estricto ya que con la pandemia se relajaron los criterios de estabilidad presupuestaria y ahora es apremiante recuperar esa sujección económica.

Aunque no ha desvelado las grandes novedades del plan, porque resta su culminación y aprobación en Junta Local, Iglesias ha admitido que «vivimos un escenario de gestión más dificil que antes y contamos con los mismos o incluso menos ingresos, aunque algunos costes se han disparado». Además, ha mencionado el panorama nacional como otro ingrediente importante de la ecuación, ya que al no contar con unos nuevos Presupuestos General del Estado y mantener las Cuentas prorrogadas desde el 2023, el Ayuntamiento de Logroño ya sabe que no recibirá más fondos del Estado que los mismos del 2023, cuando «el 2025 no es igual que el 2023, no tiene los mismos gastos ni los mismos costes», en referencia a la eliminación del IVA reducido de algunas materias así como el incremento del coste de otros tantos suministros.

Así las cosas, y pese a que Iglesias ha insistido en rechazar «que el Ayuntamiento se encuentre en una situación límite, como se ha querido insinuar y publicar», lo cierto es que es necesario racionalizar «recursos para evitar duplicidades, reducir el gasto superfluo y analizar algunos aspectos que se han sobredimensionalizado». De momento, ha avanzado que el plan pretende ahorrar en este ejercicio unos 6 millones de euros del capítulo presupuestario del gasto corriente, del cual la mitad, cerca de 3 millones de euros ya están localizados.

