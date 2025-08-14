El Ayuntamiento de Logroño vuelve a limpiar grafitis en el casco antiguo Operarios de la UTE Logroño Limpio han retirado este jueves unas pintadas en la calle El Carmen

Los grafitis siguen manchando numerosas paredes de las calles logroñesas. Un equipo de operarios de la UTE Logroño Limpio se ha puesto manos a la obra este jueves para retirar uno de ellos en el Casco Antiguo de la ciudad. La intervención de limpieza se ha desarrollado en la calle El Carmen con un tratamiento que ha tenido que combinar los dos métodos más habituales al estar sobre superficies diferentes. La amplia pintada estaba en dos fachadas en la calle El Carmen y su retirada ha sido compleja.

Para eliminar la parte de la pintada hecha sobre pared de piedra, se ha aplicado un chorro de arena sobre sílice y para quitarla de la de ladrillo se ha usado decapante.

Las actuaciones de retirada de pintadas y grafitis forman parte de la planificación de limpieza de la ciudad que realiza la empresa concesionaria. Con ella, además de la eliminación de esa suciedad en las fechadas, se busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del respecto y la convivencia, no sólo entre las personas, sino también hacia los edificios, las paredes y el mobiliario urbano.

Un coste de 150.000 euros en el 2024

A lo largo de 2024 se retiraron 1202 pintadas y grafitis en Logroño. Respecto al coste que estas labores pueden suponer para el municipio, se valora que puede alcanzar los 150.000 euros al año, cuantía que está integrada en las tareas cotidianas de limpieza del servicio que desarrolla la UTE Logroño Limpio.

En consecuencia, el Ayuntamiento de Logroño hace una llamada a la responsabilidad de la población para evitar que se produzcan estos actos incívicos, cuya reparación acaba suponiendo unos costes a todos y reafirma su compromiso con la vigilancia, la sanción con arreglo a las ordenanzas en los casos en los que proceda y con la limpieza de la ciudad.