El Ayuntamiento de Logroño plantea un nuevo parking subterráneo en el parque de Cascajos

El Ayuntamiento de Logroño vuelve a tener sobre la mesa un proyecto de parking subterráneo después de varios mandatos de parón al respecto y, en ... concreto, ya trabaja en la futura construcción de un aparcamiento de tales características en el popularmente conocido como parque central de Cascajos. Una idea para la que, de momento, se ha dado un primer paso en pro de determinar los detalles de la más que posible dotación.

Así, según consta en el Perfil del Contratante y tal y como ha adelantado a Diario LA RIOJA el concejal de Ciudad Circular, Movilidad, Transporte y Eficiencia Energética, Ángel Andrés, el Consistorio capitalino ha contratado un «estudio de viabilidad técnico y económico» para un futuro estacionamiento en el subsuelo del entorno de la zona verde de Estambrera.

«Tal estudio determinará si se trata de un parking de una o dos plantas, dependiendo de las características del subsuelo, es decir, establecerá un anteproyecto constructivo del mismo y, a la vez, fijará el régimen de gestión/explotación. La previsión, eso sí, apunta a dos plantas de más de 200 plazas cada una y que estas sean tanto para residentes, contemplando su venta o alquiler, como de rotación, habida cuenta de los crecientes problemas de aparcamiento en la zona, con las estaciones de autobuses y de trenes en el entorno y el desarrollo del PERI Ferrocarril a puertas», explica el edil Andrés alentado por la nueva centralidad que siempre se le ha presupuesto a la 'intermodal'.

El planteamiento de un nuevo aparcamiento subterráneo, así pues, de momento pasa por una asistencia técnica en la práctica adjudicada a Courbania Desarrollo y Gestión por 17.545 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Se da la circunstancia, además, de que coincide en el tiempo con el 'Proyecto 1521', que propone dos parkings más en Valbuena-Revellín, y tras dejar al menos en cuarentena la propuesta electoral del propio PP de uno en la avenida Bailén y otro en la plaza del Coso. Y todo ello con el vecino de Marqués de Larios enajenando progresivamente las plazas libres de las que aún se dispone tantos años después.

De la misma manera, el proyecto de estacionamiento en la zona, enmarcada por las calles Estambrera al sur, y por Gustavo Adolfo Bécquer y Juan Boscán al oeste y al este, respectivamente (y donde se ubica la parroquia de laVid y la ludoteca de la Comba), supondría la reurbanización completa de la plaza de la superficie: muy deteriorada por la actual chopera, que supone un auténtico quebradero de cabeza en un entorno donde los juegos infantiles aspiran a ser protagonistas.

Andrés, al respecto, considera que una de las claves de la mejora de la ciudad pasa «por eliminar coches de la superficie» para beneficiar otras actividades urbanas, dando mayor relevancia al peatón, y, en ese sentido, recuerda el Plan de Centro y la construcción de aparcamientos llevada a cabo por el PP a principios de los 2000 y que supuso una transformación de la capital.