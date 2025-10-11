El Ayuntamiento de Logroño adjudica las obras para reponer la escollera en la margen derecha del río Iregua Con esta actuación se restituirá el cauce del río y se arreglará el camino adyacente

Sábado, 11 de octubre 2025, 11:09 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Logroño ha adjudicado, por un importe de 9.930,48 euros (IVA incluido), el contrato de obras destinado a la reposición de la escollera en la margen derecha del río Iregua, antes de la pasarela peatonal de Varea. Esta estructura se había desmoronado como consecuencia de la crecida del río registrada tras las intensas lluvias del pasado otoño.

A raíz de ese aumento del caudal, parte de la escollera del Iregua, situada en la margen derecha y en las inmediaciones de la pasarela peatonal de Varea, sufrió daños importantes, por lo que ahora, aprovechando que el nivel del río es bajo, se procederá a su reparación. La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Logroño ha adjudicado los trabajos a la empresa Altazarre Construcciones S.L., por un importe de 9.879 euros (IVA incluido).

Esta intervención permitirá restablecer el cauce del río en el tramo afectado y reparar el camino anexo. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución aproximado de una semana. El Consistorio dispone de las autorizaciones necesarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Además, antes de iniciar las obras, se llevará a cabo el ahuyentamiento de la fauna piscícola para garantizar la protección de las especies que habitan en el cauce.