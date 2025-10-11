LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Ayuntamiento de Logroño adjudica las obras para reponer la escollera en la margen derecha del río Iregua

Con esta actuación se restituirá el cauce del río y se arreglará el camino adyacente

Sábado, 11 de octubre 2025, 11:09

Comenta

El Ayuntamiento de Logroño ha adjudicado, por un importe de 9.930,48 euros (IVA incluido), el contrato de obras destinado a la reposición de la escollera en la margen derecha del río Iregua, antes de la pasarela peatonal de Varea. Esta estructura se había desmoronado como consecuencia de la crecida del río registrada tras las intensas lluvias del pasado otoño.

A raíz de ese aumento del caudal, parte de la escollera del Iregua, situada en la margen derecha y en las inmediaciones de la pasarela peatonal de Varea, sufrió daños importantes, por lo que ahora, aprovechando que el nivel del río es bajo, se procederá a su reparación. La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Logroño ha adjudicado los trabajos a la empresa Altazarre Construcciones S.L., por un importe de 9.879 euros (IVA incluido).

Esta intervención permitirá restablecer el cauce del río en el tramo afectado y reparar el camino anexo. Los trabajos tendrán un plazo de ejecución aproximado de una semana. El Consistorio dispone de las autorizaciones necesarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja y de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Además, antes de iniciar las obras, se llevará a cabo el ahuyentamiento de la fauna piscícola para garantizar la protección de las especies que habitan en el cauce.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  2. 2 El Mercadona de Villamediana ya tiene fecha de apertura
  3. 3

    Adiós al Brieva, un clásico de la noche logroñesa
  4. 4

    Garnica propone a su plantilla parar un día a la semana hasta final de año por la caída de pedidos
  5. 5 ¿Tienes algo roto en casa? Esta gente te lo arregla (gratis) mañana
  6. 6 Cómo conseguir los bonos de lectura de 10 euros par alas librerías riojanas
  7. 7 La empresa navarra Frilac adquiere la firma riojana Sercal 10 y la actividad de Domingo Navajas
  8. 8

    Una gigantesca explosión en una fábrica de armamento deja varios muertos en Tennessee
  9. 9 Faro inaugura su nueva sede en Logroño, «para trabajar más y mejor» por las familias de menores con cáncer
  10. 10 Logroño bajará medio punto el IBI pero agua y basuras vuelven a subir otro 2,7% en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Ayuntamiento de Logroño adjudica las obras para reponer la escollera en la margen derecha del río Iregua

El Ayuntamiento de Logroño adjudica las obras para reponer la escollera en la margen derecha del río Iregua