El Ayuntamiento se lía (y la lía) al autorizar una fiesta en La Ribera con el nombre de «novatadas» La Concejalía de Urbanismo aprobó una resolución dando permiso «para el uso de dominio público para evento para potenciar la socialización y el ambiente universitario»

Javier Campos Logroño Viernes, 3 de octubre 2025, 12:31 | Actualizado 12:59h. Comenta Compartir

La importancia de llamar a las cosas por su nombre, una vez más, queda demostrada a raíz de la última polémica municipal. Y es que la autorización por parte del Ayuntamiento de Logroño para la celebración de una fiesta universitaria en el entorno del parque de La Ribera («fiesta de inicio de curso»), con la denominación de «novatadas» por parte del propio Consistorio capitalino sobre el papel oficial está dando de qué hablar teniendo en cuenta que tal práctica está prohibida por ley.

Así lo denunciaba ayer mismo el PSOE a través de sus redes sociales, pidiendo además explicaciones a un alcalde Escobar «que a última hora ha tenido que movilizar a la Policía Local para evitar accidentes». Desde el PP, también mediante el citado canal, se respondía precisando que, contrariamente a la inacción de la hoy oposición durante el mandato anterior, «hemos decidido apostar por un ocio controlado y vigilado».

El permiso municipal en cuestión, vía resolución de la Concejalía del Área de Urbanismo, Espacio Público y Ciudad Circular, fue concedido expresamente «para el uso de dominio público para potenciar la socialización y el ambiente universitario», lo que tuvo lugar ayer jueves, 2 de octubre, con una serie de normas, eso sí.

Condicionantes tales como «respetar y hacer respetar en todo momento la ordenanza para el uso y protección de zonas verdes«, »coordinarse con la Policía Local a fectos operativos y funcionales con un mínimo de 48 horas de antelación a la salida« (de ahí su presencia); o »controlar el aforo evitando una densidad de ocupación superior a un metro cuadrado por persona«.

De la misma manera, desde la Administración local se «suspendieron los niveles sonoros máximos permitidos en la ordenanza vigente en las vías o sectores que se vean afectados durante la celebración del evento universitario«, al que en ese párrafo denomina 'Fiesta Inicio Curso', concretamente en el parque La Ribera, zona 'Espacio Peñas', de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 23.00 horas.

El documento advertía, por último, de que «finalizada la actividad se deberán dejar los pavimentos sobre los que se haya realizado la misma y su zona de afección en perfectas condiciones de limpieza», a la vez que se concluía que la tasa a liquidar era de 96,64 euros y que, previamente a tal celebración, la organización debería «constituir una fianza de 500 euros para responder a posibles afecciones».

«Se solicita lo que se solicita y se autoriza lo que se autoriza más allá del término... Se trata de una 'fiesta de inicio de curso' en la que por primera vez se regula la ocupación del espacio público, con una serie de condicionantes de seguridad, de medio ambiente y de limpieza, además de horarios, y precisamente ante las críticas de las que venían celebrándose en años anteriores», explica el gobierno local ante una solicitud recibida de une nueva 'comisión de eventos de la Universidad de La Rioja'.

«La torpeza por el uso de tal término queda clara, si bien habría que preguntarse si a cualquiera que pida un permiso para el uso de un espacio público se le concede y, sobre todo, que tal evento se haya celebrado sin contar con un informe previo de la Policía Local como sí que pasó el año pasado en una fiesta de Peritos aunque finalmente se desoyó», puntaliza el concejal del PSOE, Iván Reinares.

Se da la circunstancia de que tal fiesta se celebró solo 24 horas después de otros actos en el mismo entorno, con novatadas como tal, ante las que el Consejo de Estudiantes de la UR manifestó su «profunda preocupación» por lo acontecido en «un espacio que debería ser lugar de encuentro, disfrute y convivencia y que (sin embargo) se ha visto empañado por comportamientos incívicos que dañan la imagen de toda la comunidad universitaria y ciudadana».