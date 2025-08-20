El Ayuntamiento habilitará una «zona de parada segura» para escolares en el CEIP Obispo Blanco Nájera Movilidad, que prefiere no hablar ni de 'Kiss and go' ni de 'Beso y adiós', reservará una franja en la calle Obispo Fidel García para «la bajada y recogida de alumnos» los días lectivos

Javier Campos Logroño Miércoles, 20 de agosto 2025, 14:23 | Actualizado 14:30h. Comenta Compartir

Ni 'Kiss and go' ni 'Beso y adiós', el equipo de gobierno prefiere hablar de «nueva zona de parada segura para escolares reservada junto al CEIP Obispo Blanco Nájera», la que habilitará de cara al nuevo curso en la calle Obispo Fidel García. Así lo ha presentado este miércoles el Ayuntamiento de Logroño, quien precisa que se tratará de un espacio para que padres y madres puedan llevar y recoger a sus hijos haciendo una parada mínima atendiendo una petición del propio centro educativo.

«Con esta medida se evitarán los problemas de seguridad vial que a veces se producían en esos momentos, así como favorecer la fluidez del tráfico», ha explicado el concejal de Movilidad, Ángel Andrés, detallando que se habilitará con una marca vial amarilla en zigzag, con la prohibición de estacionamiento, que se complementará con la leyenda que concreta tal reserva: «Lunes a viernes lectivos, de 8.45 a 9.15 horas y de 13.50 a 14.20 horas, excepto parada de 5 minutos para dejar y recoger escolares».

La actuación, que el Consistorio capitalino realizará con medios propios, comenzará a ejecutarse mañana. Los trabajos, de hecho, consistirán básicamente en la señalización horizontal y vertical que indicarán expresamente el nuevo uso que se le dará a una franja de 42 metros lineales junto al centro de educación infantil y primaria. La previsión es que la parada se encuentre plenamente operativa para el comienzo del curso.

«Es algo en lo que el equipo de gobierno viene trabajando desde marzo de 2025 con los primeros informes de Policía Local y de Movilidad Urbana, y con ello estamos contribuyendo a la mejora de la seguridad de los niños, las niñas y la comunidad educativa en general del centro; además, también estamos facilitando la movilidad en esta zona y aliviando algunas disfunciones del tráfico que se producían en torno a las horas de entrada y salida escolar», ha dicho Andrés.

Al respecto, el PR+ de Logroño ya presentó un moción al Pleno el pasado mayo solicitando que se habilite de forma progresiva en los centros educativos de la ciudad el modelo 'Beso y adiós' ('Kiss and go') para habilitar zonas de parada temporal para los coches y que esta iniciativa comenzase, precisamente, por el CEIP Obispo Blanco Nájera.

La nueva zona de parada segura, tercera de este tipo tras las de los colegios Navarrete el Nudo, habilitada como 'Kiss and go' durante el pasado mandato y no exenta de polémica, y General Espartero, ya en el presente, «se ubicará de forma que el trayecto que los y las escolares deban hacer desde el automóvil hasta el centro escolar sea lo más corto y seguro posible». En los días lectivos y en el horario fijado, estará prohibido aparcar en ella, quedando reservada para la bajada y recogida de escolares.

«La previsión que se tiene», ha concluido Andrés, «es seguir estudiando los entornos escolares y la casuística diversa que se da en ellos respecto al flujo de circulación y a las características de los diferentes accesos con el objetivo de detectar otros casos en los que se estime más necesario y factible el desarrollo de actuaciones de este tipo».