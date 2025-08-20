'Ayúdale a volar' libera a quince aves en La Grajera La suelta de aves ha sido posible una vez más gracias al trabajo de voluntarios y del Centro de Recuperación de La Fombera

Una de las voluntarias suelta un ave en el parque de La Grajera.

Lucía García-Blanco Miércoles, 20 de agosto 2025, 15:46

El programa 'Ayúdale a volar' ha posibilitado una nueva suelta de aves este miércoles en La Grajera, donde se ha liberado a quince animales después de un proceso de recuperación. Entre ellas había patos, cigüeñas y una paloma torcaz.

Desde hace cinco años, esta iniciativa que está impulsada por el Centro de Recuperación de la Fombera y la Consejería de Medio Natural permite que las aves regresen a su hábitat gracias a la implicación de los voluntarios riojanos.

José Antonio Manzano es un voluntario de Arnedo qu eha participado en la actividad de hoy y que ha explicado la importancia que tiene esta labor. «He tenido cuatro aviones durante mes y medio en casa. Al principio, les das de comer con pinzas y poco a poco ellos mismos te van pidiendo. Es una pena soltarlos, pero es lo que hay que hacer para que vuelen libres».

Por su parte, Michel Marín, agente forestal del Gobierno de La Rioja, ha detallado cómo es el procedimiento: «Se trata de una suelta colectiva para acercar estas actividades a la ciudadanía y mostrar la labor del centro. Los voluntarios se hacen cargo de los pollos. Después, el centro evalúa su estado y determina si pueden volver a la naturaleza».

Marín ha recordado que en el caso de que una persona se encuentre con un pájaro que no se esté bien en la calle, debe llamar al 112.

El programa 'Ayúdale a Volar' seguirá activo durante los próximos meses con el objetivo de que se aumente la red de voluntarios y además, garantizar que las aves consigan recuperar su lugar en el medio ambiente.