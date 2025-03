La avería del horno que será sustituido dejará a Logroño con un crematorio bajo mínimos hasta verano

Retrasos y traslados a partir de las tres incineraciones diarias

Tres incineraciones al día. No más de tres servicios diarios son los que actualmente puede prestar el crematorio municipal con un solo horno en funcionamiento. Logroño tendrá que apañárselas así después de que el de restos, averiado y una vez decidido que no será reparado en vista de su próxima sustitución, haya dejado de sumar las dos cremaciones que venía haciendo. «Las funerarias de Logroño están al corriente, de ahí que ofrezcan ir a Arnedo, caso de Mémora Pastrana, o a Calahorra, de San José, si las familias no quieren/pueden esperar un día», confirman fuentes oficiales del Ayuntamiento de Logroño. Se da la circunstancia de que la normativa obliga al embalsamamiento cuando la inhumación o cremación no pueda realizarse antes de las 72 horas... con el coste que ello conlleva –entre 700 y 800 euros–. Un hecho que ya ha supuesto las críticas de la ciudadanía en pasadas campañas ( «para morirse en Logroño estos días hay que pedir la vez» , denunciaba Ana Sáenz en 2023 poniendo cara al problema que representan las averías en el crematorio municipal, las que obligan al traslado para la incineración o al embalsamamiento a los citados tres días). Y aunque en este 2025 no ha habido denuncias tan mediáticas, sí que ya algunas familias se han visto en tal disyuntiva estos pasados días, cuando el Consistorio capitalino aún estudiaba el alcance del último fallo técnico a fin de decidir si reparar como hasta la fecha o esperar dada la proximidad de la adjudicación del contrato para el nuevo. Así, el proyecto a punto de oficializarse se verá traducido en un nuevo horno crematorio «de mayor capacidad, además de adecuar las salas de incineración y la de introducción de féretros». La nueva unidad «contará con una cámara de cremación diseñada para féretros de ancho especial, con una capacidad nominal de trabajo diaria de 4-5 cremaciones por jornada de 12 horas», precisó a finales de 2024 el gobierno local a la espera de si con ello basta o no dados los antecedentes, consciente de que siendo oposición exigieron medidas que ahora son su responsabilidad.