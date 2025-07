El auditorio de Logroño, sin eventos por tener el aire acondicionado averiado en plena ola de calor

Javier Campos Logroño Miércoles, 2 de julio 2025, 08:49 Comenta Compartir

Clausurado el espacio, se acabaron las altas temperaturas (al menos dentro)... Eso debió pensar el Ayuntamiento de Logroño para que este pasado fin de semana optase por cerrar el auditorio municipal provocando que los colectivos que ya lo tenían alquilado tuviesen que suspender sus eventos, «sin casi previo aviso», y provocando quejas y malestar general. Y todo ello al entender que, dados los espectáculos de que se trataban, la dotación no cumplía con las condiciones adecuadas ante la falta de climatización en plena ola de calor.

Los de Vértigo, centro de 'pole dance' de la capital, fueron los primeros en reaccionar en sus redes sociales, dando cuenta de dicha cancelación. «El Ayuntamiento ha cancelado nuestro festival de fin de curso de mañana, por la ola de calor y por tener el aire acondicionado del auditorio roto desde hace más de cuatro años. No han mostrado ningún tipo de previsión o responsabilidad, ni nos han dado ninguna opción más allá de posponerlo, cuando es un problema de sobra conocido y que lleva ocurriendo años», denunciaban de cara a la función prevista para el domingo.

Ampliar Cancelación del evento del pasado domingo. La Rioja

Ya en la previa, el sábado, la misma mala suerte habían corrido los del Estudio de Danza José Ferreira, con actuación también largamente esperada y que obtenían la misma respuesta municipal. «El sistema de climatización no funciona, se mueven los ventiladores, pero no hay aire acondicionado, y habida cuenta del anuncio de altas temperaturas, y tanto por el público como por el propio personal que actúa, se decidió que por seguridad y, por tanto, por responsabilidad, la actividad del fin de semana no debía tener lugar en el citado espacio... era algo que ya sabían de antemano», han explicado fuentes municipales.

Se da la circunstancia de que en el Ayuntamiento de Logroño, y según algunos de sus más habituales usuarios, llevan años a vueltas con el sistema de climatización del auditorio municipal. «Lleva años malfuncionando, y en no pocas ocasiones en invierno nos hemos congelado de frío y en verano nos hemos achicharrado de calor... El problema está ahí, no es nuevo, pero en vez de solucionarlo lo que han hecho este 2025 es subir las tarifas para su alquiler», pone de manifiesto un buen conocedor de la situación.

Sea como fuere, tras lo acontecido este pasado fin de semana (de la suspensión como tal se les avisó el viernes sin tiempo, por tanto, de reacción, o al menos así lo denuncian los propios afectados) no pocos entienden que ha llegado el momento de alzar la voz. No en vano, y pese a que el espacio, salvo la excepción de estos días, ha venido acogiendo actividad con normalidad, no ha sido extraño que los organizadores de eventos se hayan visto obligados, por ejemplo, a colocar ventiladores a iniciativa propia tratando de disimular el problema. Un problema para el que, de momento y a corto plazo, no hay solución prevista.