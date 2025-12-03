LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Concentración en repulsa por el último asesinato machista. Miguel Peche

Arraiz: «41 víctimas mortales son datos que no podemos soportar como sociedad avanzada civilizada»

La Delegada del Gobierno ha pedido a «allegados, familias y vecinos o a cualquiera que puede intuir una situación de violencia en una pareja» que se dirija a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:06

El que hayan sido asesinadas 41 mujeres en España en lo que va de año a manos de sus parejas o exparejas «es un dato que no puede soportar una sociedad avanzada». Así lo ha manifestado la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arráiz, durante una concentración convocada en repulsa del último asesinato machista.

«Tristemente volvemos a concentrarnos aquí», ha lamentado la delegada. «Aunque parece mentira que esto siga ocurriendo» mientras que esto siga «las administraciones vamos a seguir trabajando» y a «luchar contra esta lacra que nos hace instalarnos en tiempos pasados que nadie desea», ha dicho.

Además ha recalcado que «hay que decirle a las víctimas que cuentan con nosotros, que tienen que contar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están todas las administraciones implicadas y que tienen que tirar de ellas».

Por otro lado, ante la proximidad de las fiestas navideñas, Arraiz ha pedido a «allegados, familias y vecinos o a cualquiera que puede intuir una situación de violencia en una pareja» que se dirija a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado «porque solo así podremos entre todos para tratar de que estas cifras no aumenten», ha concluido.

