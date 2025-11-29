Amistad Palestina La Rioja denuncia el «alto al fuego ficticio» y exige acciones contra Israel La organización reclama «el embargo total de armas, sanciones internacionales» y una mayor implicación de la comunidad global ante la situación en Gaza y Cisjordania

Este 29 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, Logroño se ha unido a otras 39 ciudades que han salido a las calles para exigir el «fin del genocidio» en Gaza y mostrar respaldo al pueblo palestino. La protesta, promovida por Amistad Palestina La Rioja, ha recorrido el centro de la ciudad acompañada por una gran bandera.

Antes del inicio, la portavoz del colectivo, Nieves Escalada, ha explicado que se movilizaban «una vez más pidiendo el fin del genocidio del pueblo palestino», lamentando que «parece que todos los líderes internacionales se han olvidado un poco de lo que está ocurriendo desde que se firmó el alto el fuego». Un alto el fuego que ha calificado de «ficticio» porque, según ha indicado, «siguen muriendo palestinos, gazatíes y también últimamente en Cisjordania».

La marcha ha comenzado a las 12.00 horas desde el Espolón, frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja. En la cabecera se encontraban dos personas que representaban, mediante grandes figuras tipo cabezudos, a Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Tras ellos, una pancarta principal proclamaba: 'Paremos el Genocidio en Palestina. Fin al comercio de armas y las relaciones con Israel. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá'.

A lo largo del recorrido se han exhibido otras pancartas con mensajes como 'Stop Genocidio', 'Esta Europa nos avergüenza', 'Boicot a Israel' o 'No hay país libre sin mujeres libres! Free Palestine'. Las consignas más repetidas han sido 'No es una guerra, es un genocidio', 'Estado sionista, estado terrorista' y 'Boicot, boicot, boicot a Israel'.

Escalada ha reclamado la entrada inmediata de ayuda humanitaria en Gaza —donde, ha afirmado, «los gazatíes siguen muriendo de hambre»— así como la liberación de todas las personas presas palestinas y el derecho al retorno para las mujeres refugiadas. También ha solicitado «un embargo total y retroactivo de armas a Israel», que abarque venta, compra, tránsito, subcontratación y cualquier forma de cooperación militar o de seguridad. Ha insistido en que se incorporen «todas las enmiendas necesarias al Real Decreto Ley» para que dicho embargo pueda hacerse efectivo.

Además, ha pedido «la ruptura completa de las relaciones diplomáticas, académicas, económicas, deportivas y culturales con Israel», junto con sanciones internacionales al «régimen de apartheid israelí» y apoyo a las acciones judiciales presentadas ante la Corte Internacional de Justicia. Entre sus exigencias ha incluido también «la derogación de la Ley Mordaza y el fin de la criminalización de la solidaridad con Palestina y de quienes defienden los derechos humanos».

Durante su intervención, Escalada ha recordado la visita del presidente de Alemania a Gernika, donde pidió perdón por el bombardeo de 1937 perpetrado por el ejército nazi. Ha señalado que, aunque fue ejecutado por los nazis, «no dejaba de ser el pueblo alemán», y ha planteado la pregunta: «¿Quién va a pedir perdón a los palestinos si alguna vez esto acaba?».

La manifestación ha concluido cerca del Belén del Ayuntamiento de Logroño, un final que, según la portavoz, tenía un significado especial: «Belén es Palestina». Ha señalado que la ciudad pertenece actualmente a Cisjordania y ha añadido que, según la tradición cristiana, cuando Jesús nació hace 2025 años «Belén era palestina, por lo que Jesús era palestino».

En ese sentido, Escalada ha invitado a las personas cristianas que pronto celebrarán la Navidad a reflexionar sobre que, en la actualidad, «Jesús sería bombardeado, expulsado de su hogar o quizá ni siquiera podría nacer, como les ha ocurrido a muchos niños palestinos».