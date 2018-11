La alcaldesa, a propósito del parón del soterramiento: «Con Logroño no se juega» Obras de soterramiento en la fase I en el año 2013. / Justo Rodriguez Cuca Gamarra ha solicitado una reunión extraordinaria de la Sociedad del Soterramiento «ante las preocupantes noticias sobre las fases II y III» LA RIOJA Logroño Viernes, 2 noviembre 2018, 16:37

«Con Logroño no se juega». Son palabras de la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, pronunciadas al conocerse la intención del Gobierno de España de no licitar el proyecto de la Ronda Sur tras haber quedado preparado por el anterior Ejecutivo Central. Unas palabras que hoy ha tenido que repetir ante la noticia de que no existe previsión alguna de continuar con las fases II y III del soterramiento de la vía férrea.

Así -con la máxima de que la ciudad va a defender «un proyecto que nos ha costado mucho tiempo sacar adelante; que ha estado en ejecución incluso durante la crisis económica, de hecho, ha sido el único soterramiento que no se ha paralizado; y que resulta imprescindible para seguir conectando a los vecinos a lo largo de la trinchera»- la alcaldesa ha anunciado la solicitud hoy mismo de una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de la Sociedad Logroño Integración del Ferrocarril (LIF) 2002.

A la espera de una reunión

Como ha recordado Gamarra, desde el mes de junio -tras la moción de censura que provocó el cambio de Gobierno- ha pedido una reunión con el ministro de Fomento para tratar este asunto y otros relacionados con el futuro de las infraestructuras en la ciudad. Aún no se ha recibido respuesta y «Logroño ya no puede esperar más».

«Las declaraciones de la presidenta de ADIF nos han llenado de inquietud y nos tememos que es una comunicación intencionada para que vayamos haciéndonos a la idea de que no vamos a tener fases II y III. Pero Logroño no va renunciar a la continuidad de un proyecto que tanto nos ha costado acometer, que estaba comprometida con los logroñeses y en cuyos proyectos el anterior Ejecutivo ya había comenzado a trabajar».

La noticia sobre el soterramiento se suma por tanto a la recibida hace unos meses sobre la Ronda Sur. «La misma forma de proceder, unas declaraciones en el periódico como comunicación oficial. Pero los logroñeses no nos vamos a quedar con los brazos cruzados ni ante un proyecto ni ante el otro. Los dos son imprescindibles para nuestro futuro».

En este sentido, Gamarra ha recordado que la licitación de las obras de la Ronda Sur -que se dejaron con el proyecto aprobado y con financiación- «tiene que producirse antes de fin de año. Quedan menos de dos meses y aún no han hecho movimiento alguno».