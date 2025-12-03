Adjudicadas por fin las obras del bar de La Grajera para su reapertura de cara al verano de 2026 La rehabilitación ecoeficiente del edificio, proyecto que cuenta con fondos europeos, será ejecutado por Ceosa por más de medio millón de euros

Javier Campos Logroño Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:21 | Actualizado 18:18h.

Cerrado desde abril de 2022 y, ahora sí y al menos sobre el papel, casi con fecha de reapertura. El Ayuntamiento de Logroño ha adjudicado por fin las obras del bar de La Grajera, con lo que, tras cuatro veranos cerrado, se espera que pueda volver a abrir al público en el de 2026. La rehabilitación ecoeficiente e instalación fotovoltaica proyectada en un edificio que mantendrá tanto el servicio de cafetería como los aseos en el citado parque será ejecutada por Contratación y Ejecución de Obras (Ceosa) con un presupuesto de 503.899,94 euros (IVA incluido) y un plazo de cinco meses (lo que nos llevaría hasta mayo).

La portavoz municipal, Celia Sanz, ha recordado que el Ayuntamiento de Logroño recibió 991.334 euros de fondos europeos Next Generation en el marco del Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destinos Xacobeo 2021 y el Plan de Acciones de Cohesión entre destinos del Camino de Santiago de La Rioja planteado por el Gobierno regional, de los cuales más de medio millón irán destinados al citado establecimiento hostelero (tras salvar su posible pérdida por una ampliación ministerial de plazo).

Cerrado desde hace más de tres años y medio (cuando bajó la persiana el último adjudicatario), el bar de La Grajera ha visto anunciada su reinauguración en varias ocasiones, pero los retrasos en la tramitación de las obras de acondicionamiento han ido frustrando otras tantas veces tales planes. Ahora, el gobierno local, paralelamente a la ejecución del proyecto, sacará a concurso la concesión del servicio para tenerlo todo listo de cara al verano de 2026, o al menos esa es la intención manifestada por la propia Sanz.