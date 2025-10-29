LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El adiós de La Bene

La Rioja

Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:27

Hace 45 años Logroño se despedía de La Bene, del Hogar Provincial, ese edificio emblema del aspecto más humano de la ciudad, levantado a las afueras de la ciudad en 1887 como convento, hospital y orfanato, para atender a aquellos que más lo necesitaban.

El tiempo fue mudando sus funciones hasta llegar, poco antes de cumplir su centenario, al final de su historia. Anunciaba el periódico el inminente cierre del Hogar Provincial, que albergaba a más de cuatrocientas personas. Los mayores serían destinados al centro Reina Sofía de Lardero y los Manitos de Calahorra, mientras que los menos, al nuevo colegio que se estaba levantando junto a La Grajera, el que hoy es el Marqués de Vallejo.

