Más de 50 actividades navideñas llenarán los barrios de Logroño Como novedad, este año se entregarán a los pajes aquellas cartas, de niños de 3 a 12 años, que tengan un fin solidario

Los concejales Leonor González y Ángel Andrés, junto a la presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales, María Ángeles Matute, y varios representantes.

María Aguirre Logroño Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:30

El Ayuntamiento de Logroño junto con la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja han organizado este año un total de 50 actividades navideñas en diferentes barrios de la ciudad -como hinchables, degustaciones, cuentacuentos o magia, entre otros- para «poner en relieve esta Navidad y que los niños tengan una manera más fuerte de disfrutar y de pasar unas buenas fiestas», según ha explicado esta mañana el concejal de Coordinación de Distritos, Ángel Andrés.

Durante estas fechas, varios rincones de Logroño contarán con «actividades muy variadas dirigidas tanto a personas mayores como a niños», ha detallado la concejala del Área de Pleno, Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, Leonor González. Entre ellas, destaca la llegada de Papá Noel y los Reyes Magos a los barrios pero, «sobre todo este año, también la entrega de cartas solidarias de niños y niñas de 3 a 12 años a los pajes». De todas las que se reciban, dos saldrán ganadoras y «recibirán el día 4 en el Belén un cheque para canjear en las librerías que quieran y adquirir el material que consideren más adecuado», ha agregado.

Otra de las novedades de este año está en un árbol navideño de tres metros de altura elaborado con ganchillo, por parte del grupo Urban Knitting, que se expondrá en el 010 ('El ruedo'), «iluminará el Ayuntamiento de Logroño y se inaugurará justo antes que el Belén». Al margen de estas dos variaciones, Andrés ha recalcado la recogida de cartas por parte de los pajes, una actividad que se hace todos los años: «Animamos a todos los niños a que entreguen sus cartas solidarias». Así como también otra de las citas tradicionales: el reparto de roscón solidario, a cargo de la Federación de Asociaciones Vecinales, que será el día 5 en el Ayuntamiento de Logroño a partir de las 12.00 horas.

Este programa de actividades también incluye talleres creativos, música, degustaciones, actividades deportivas -entre las que destaca la Trail nocturna al Monte Cantabria- hinchables, celebración de las campanadas, escape Street navideño, sorteos, decoración del árbol y visita al Belén, entre otros. Y, desde la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja, también han organizado la iniciativa 'Navidarte', que contará con los siguientes espectáculos:

20 de diciembre: Espectáculo de cuentacuentos 'Déjate de cuentos'. Asociación Vecinal El Carmen (18.00 horas).

26 de diciembre: Espectáculo de magia 'No me ayudes más'. Asociación Vecinal Cascajos (18.00 horas).

27 de diciembre: Espectáculo de cuentacuentos 'Déjate de cuentos'. Asociación Vecinal San Antonio (17.00 horas).

28 de diciembre: Taller creativo navideño 'Crea tus Reyes Magos de poliespán'. Asociación Vecinal Siete Infantes-Las Gaunas (12.00 horas).

28 de diciembre: Espectáculo de cuentacuentos 'Los pasteleros mágicos de la Navidad'. Asociación Vecinal Los Lirios (13.00 horas).

30 de diciembre: Espectáculo de magia 'No me ayudes más'. Asociación Vecinal El Arco (17.00 horas).

Unas propuestas que cuentan con el objetivo de que «las fiestas de Navidad se vivan en todos los barrios», según ha concluido la presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja, María Ángeles Matute.