A vueltas con las ratios de un personal, con grave déficit de nuevos profesionales

A principios del pasado año una resolución de la Consejería de Salud y Políticas Sociales anunciaba que no impondría penalidades a las empresas de ... residencias de mayores que no pudiesen cumplir con las ratios de personal exigidas por ley. La decisión, irritó a los sindicatos –UGT y CC OO presentaron sendos recursos contencioso-administrativos– y se desencadenó una batalla política. La consejera María Martín negó la mayor en sede parlamentaria y anunció un refuerzo de las inspecciones a las instalaciones.

Esta misma semana, el PSOE volvió a poner sobre la mesa la polémica. La diputada socialista María Somalo denunció que La Rioja incumple las ratios nacionales de personal en residencias tras la publicación, el 14 de marzo, de un decreto para regular el personal de atención en residencias de personas mayores, que «se queda por debajo de los mínimos establecidos por el Consejo Territorial», denunció la ex consejera de Salud, quien añadió que la puesta en marcha de esta regulación regional llegó después de que el Consejo Consultivo de La Rioja advirtiese al Ejecutivo, en enero, de que la aplicación de las ratios «debe ser obligatoria».

Batalla política en el trasfondo de un problema real. «Hay un déficit de profesionales y cada vez hay más necesidad y tenemos más dificultades para encontrarlos», admite Gabriel Gimeno (ARTE), quien alerta de que «si no hacemos atractivo el sector, si no formamos el personal y si no se ponen soluciones se agravará el problema».

«Todo el mundo, no solo nuestro sector, tiene profundas dificultades para encontrar personal cualificado y una vez que los encuentras poder estabilizar plantillas», coincide Sara Alba (Lares), quien defiende que «es urgente formar y capacitar personal y especialistas en el ámbito sociosanitario, hay que abrir nuevas unidades y explorar nuevas familias profesionales en el ámbito de la Formación Profesional».

Desde el sector Sociosanitario y de Dependencia de la Federación de Servicios Públicos de UGT, su secretaria Daría Saiz Echevarría lamenta que «estamos siempre con lo mismo y en las mismas. Ni se aumentan ratios en residencias ni hay más trabajadoras». Frente a ello demanda que «la patronal se ponga las pilas y negocie un convenio digno y que se cumplan los ratios presenciales, porque si tú cumples ratios pero tienes a media plantilla de baja y no se cubren esas bajas no son ratios reales ni efectivas» y aboga por la formación.

Respecto a este ámbito, la consejera María Martín asegura que «lo que hemos hecho es trabajar junto a Empleo y Educación en Formación Profesional y puedo decir que con un gran resultado. Se está impartiendo el ciclo formativo de atención a personas en situaciones de dependencia, que está dentro de una familia profesional de servicios socioculturales y a la comunidad y que es para especializarse en cuidados. Se imparte en tres centros, en Calahorra, Logroño y Santo Domingo, de forma presencial; y también este año ha empezado de manera virtual, porque es urgente. Ha sido un éxito rotundo porque el número de matrículas ha aumentado alcanzando ahora mismo los 147 alumnos, lo que nos va a permitir una cantera de profesionales para las residencias que en muy poco tiempo se va a notar».