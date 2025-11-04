Vivienda, citas médicas, agradecimientos.. hoy en el Teléfono del Lector Estos son los temas que preocupan a nuestros lectores

La vivienda, un problema sin resolver

Hoy se abre la sección con un «problema para todos», la vivienda. La comunicante expone lo siguiente: «Estamos centrando el problema del tema de la vivienda demasiado en los jóvenes y no en otras personas que también se encuentran en situación de vulnerabilidad a la hora de acceder a la compra de una vivienda». Respalda esta conclusión explicando que «una mujer divorciada, que se ha dedicado a trabajar media jornada se queda en unas circunstancias peores que las de un joven porque, en su caso, el marido, que trabajaba a jornada completa, es quien se queda con la vivienda habitual, porque fue él quien en su día podía pagarla y quedó a su nombre». Por esa misma razón, concluye diciendo, a modo de petición, que «ojalá se acuerden de estas mujeres en los planes de vivienda».

«Llevamos pagando peaje casi 50 años»

En la siguiente llamada, el remitente comenta que «en Extremadura se manifiestan porque no tienen tren, en Asturias por pagar peajes y aquí en La Rioja no nos manifestamos y llevamos pagando peaje casi 50 años». A lo que añade que «es carísimo» y pide una solución al respecto pero, sobre todo, «que no pase desapercibida esta situación tan hiriente».

Aclaración sobre la espera en fertilidad

Una trabajadora del Hospital San Pedro telefonea para aclarar el mensaje de una lectora que llamó hace unos días para decir que «hay lista de espera de año o año y medio en fertilidad». En la aclaración, dice que «no hay lista de espera en lo que se refiere a inseminación artificial, porque las pacientes pasan directamente a realizarse esta técnica una vez se haya completado el estudio». Sin embargo, agrega que «el problema está en la técnica de fecundación in vitro, donde sí hay un periodo de espera que se está intentando subsanar aumentando muchos más los ciclos de lo que se hacían previamente».

Unas citas médicas tras varios días

«Vengo ahora del centro de salud Gonzalo de Berceo de pedir cita para la médica de cabecera y me han dado cita para el lunes 17 de noviembre, dentro de dos semanas», expone en su mensaje esta vecina de la capital riojana.

Los pisos turísticos en Logroño

Un tema también recurrente en las páginas del periódico y entre los riojanos: los pisos turísticos. «Estoy sorprendido al ver cómo el Ayuntamiento de Logroño está autorizando poner pisos turísticos en locales que se supone que no cuentan con la cédula de habitabilidad», empieza diciendo para añadir que «si quieres hacer un piso en un local, merendero u oficina no puedes porque no tiene esa cédula al no ser vivienda». Por eso considera que «no se mira a todos por el mismo rasero».

La calle Muro de la Mata, «un estropicio»

Otro malestar ubicado en la capital riojana, esta vez con una reforma que ya lleva un tiempo en una de las calles céntricas de la ciudad, la de Muro de Francisco de la Mata. «Me parece un estropicio. Estaba mucho mejor antes, con el triple carril, y no ahora que incluso no hay ni semáforos», dice contundente.

Agradecimiento a la UCI de Cardiología

«Quiero agradecer al equipo de la UCI de Cardiología por la atención, amabilidad, profesionalidad, paciencia y cariño cuando estuve ingresado. No me faltó de nada», cuenta un lector a modo de colofón.

... y La Guindilla «Han talado el árbol que quedaba en la otra esquina»

El remitente de esta imagen quiere evidenciar su malestar porque «ya se ha cumplido un año desde que se arrancaron las palmeras de la plaza Valcuerna de Logroño bajo la promesa de reverdecerla con árboles perimetrales, jardineras, etc.». «No solo no se ha hecho nada sino que ahora, como colofón, han talado el árbol que quedaba en la otra esquina de la plaza», protesta.

