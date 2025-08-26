Las visitas a la torre de San Pedro de La Redonda: en el Teléfono del Lector La sección se centra hoy en los arreglos en los carriles bici y en el servicio de domiciliación del Ayuntamiento de Logroño, entre otros asuntos que interesan a nuestros lectores

La sombrilla y el bien del socorrista

La sección comienza con la empática llamada de una usuaria de las piscinas de El Cortijo, en Logroño. Reconoce que es «un lugar muy agradable», pero considera que «la sombrilla del socorrista está excesivamente deteriorada». «La verdad es que además de rota está sucia, muy cutre», advierte, y solicita que, «la cambien por el bien de todos y para mejorar el aspecto del recinto».

Sobre los arreglos en los carriles bici

Un vecino de Logroño telefonea para mostrar su apoyo al alcalde Conrado Escobar «por su decisión de arreglar la chapuza de calle que habían dejado en avenida de Portugal y también en Duques de la Victoria». No obstante, entiende que es necesario que «devuelvan a Murrieta su antiguo aspecto, porque los carriles bici no los usa nadie y estamos sufriendo muchísimos atascos y contaminación».

Un dj «demasiado moderno»

Una lectora recurre a la sección para valorar la música que se puso el sábado pasado en la localidad de Corera. «El dj era demasiado moderno, estuvo todo el rato poniendo canciones de reguetón, nada de clásicos españoles o de rock, que es lo que hace unas fiestas de pueblo típicas en las que todos podamos disfrutar, mayores y jóvenes», comenta. «Eso sí, había un ambiente muy majo; la música no impidió que lo pasáramos divinamente», admite.

Bus de Villamediana al centro de Logroño

Un vecino de Villamediana quiere expresar su malestar respecto a las líneas de transporte público. «Con todos los autobuses que hay en Villamediana, no sé por qué no hay una línea directa que te lleve al centro de Logroño; cuesta 45 minutos llegar, en coche en diez minutos te presentas en el centro», apunta.

«Extraordinarios» conciertos en Nájera

Una najerina agradece al patronato de Nájera de Santa María de la Real por «los conciertos que nos están ofreciendo gratis». Felicita a la organización por el del domingo, ya que «fue extraordinario».

Cita por internet para entregar un papel

El siguiente comunicante ofrece su particular valoración del servicio de domiciliación del Ayuntamiento de Logroño. «He estado haciendo cola pacientemente y, cuando he llegado donde me han hecho el primer triaje, me han dicho que eso tiene que ser cita previa y entregarlo en gestión de tributos», explica el lector, que acto seguido ha buscado en internet dónde reservar cita. «Resulta que pone que de 09.00 a 13.00 horas te atienden personalmente, pero no ha sido posible; tengo que volver con cita y a ver para cuando me la dan». «Total –concluye– solo tengo que entregar un papel, yo ya lo he rellenado en casa, solo tienen que coger los datos e introducirlos en el registro».

Admirar Logroño desde las alturas

La última llamada corresponde a una logroñesa que visitó este fin de semana la torre de San Pedro de la catedral de La Redonda «por primera vez». «Es costoso subir los más de cien escalones, pero qué vistas», destaca. «Es una maravilla poder admirar Logroño desde las alturas, te das cuenta de lo bonita que es la ciudad», celebra al tiempo que recomienda «a todos los riojanos y visitantes que hagan el esfuerzo de subir, merece la pena». Además, añade que «el señor que atiende es muy agradable, y a los de Logroño les regalan una entrada para volver de forma gratuita».

... y La Guindilla Túnel en el Camino de Santiago, «lleno de agua y barro»

En el Camino de Santiago, poco antes de llegar a Logroño, «en dirección a la Papelera de Viana», según detalla el lector que envía la fotografía, hay un túnel en el que «tenemos que ponernos calcetines de goma desde hace años» indica, refiriéndose a que «siempre está lleno de agua y barro». No se trata de un problema reciente sino que se repite «desde hace mucho tiempo».

