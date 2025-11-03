Los visados de obra nueva repuntan y superan en ocho meses a todo 2024

El ritmo de construcción de viviendas en La Rioja se mantiene estable a pesar de la elevada demanda de pisos para comprar y alquilar ... entre la ciudadanía. Este «equilibrio», en palabras del presidente de la asociación de empresarios de la construcción y la promoción de La Rioja (CPAR), Carlos del Rey, obedece a la nueva dimensión en la que ha entrado el sector, «porque ahora se construye lo que se vende». Lejos quedan, por lo tanto, los tiempos de la burbuja inmobiliaria cuando se rozaron los 10.000 visados de vivienda en el año 2006.

Hasta agosto de este 2025 se han registrado 659, una cifra que ya es superior en ocho meses a la de todo 2024 y que va camino de superar también a los números que hubo en 2022 y 2023. La obra nueva lidera este repunte en la edificación de pisos, «pero las estadísticas en una región pequeña como la nuestra dependen mucho de que se termine una promoción en uno u otro mes», matiza.

El sector busca un crecimiento «sostenido y sostenible», pero Del Rey no oculta los problemas con los que se encuentran para poner en marcha promociones de vivienda a pesar de la alta demanda. «Existe una falta de mano de obra preocupante», dice, y otro factor que condiciona su trabajo es «el alto coste de los materiales, su precio se ha incrementado de manera notable en los últimos años y hay que hacer grandes inversiones». Por último está la «escasa» disponibilidad de suelo. En Logroño, en este sentido, la patronal urge la renovación del Plan General Municipal para disponer de más terreno para construir.