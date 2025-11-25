LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Milagro, en una de las salas de la sede logroñesa de la Asociación Riojana para la Atención a personas con problemas de Drogas (ARAD). IRENE JADRAQUE/SADE VISUAL

María Milagro

Psicóloga de ARAD

«La violencia suele ser antes que la adicción, pero luego se retroalimentan»

«Hay muchas mujeres en una situación de riesgo y vulnerabilidad que no están en los circuitos de atención y lo viven en silencio», alerta la experta

Roberto G. Lastra

Roberto G. Lastra

Logroño

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:29

Comenta

Víctimas de un doble drama que las sitúa al borde de la vulnerabilidad extrema. Sobreviven encadenadas a un trastorno adictivo y al antojo de un ... desalmado que las maltrata. Es un colectivo invisible que a menudo no puede acceder a un recurso especializado y una atención integral, una asignatura pendiente que se ha convertido en la principal demanda de las Comunidades GPS (Generadoras de Saberes, Participativas y Sociales), la de La Rioja nació el pasado mayo, bajo el impulso de la UNAD (Red de Atención a las Adicciones), de la que forma parte ARAD (Asociación Riojana para la Atención a personas con problemas de Drogas).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al salirse de la vía en la AP-68, en San Asensio
  2. 2 Logroño se llenará de Navidad con mercadillos, belenes, música y un trenecito
  3. 3

    «A los 14 años ya quería suicidarme porque pensaba que era una carga para los demás»
  4. 4 Mercadona sustituye desde hoy su tienda de Los Lirios por otra más moderna en Villamediana
  5. 5

    Con aroma a fútbol histórico
  6. 6

    La nueva Navidad: más reservas, más comidas y menos resacas
  7. 7

    Receta de carne, pimiento, pasas, empatía y amor
  8. 8

    Un programa de Médicos del Mundo logra la inserción laboral de 64 mujeres prostituidas en La Rioja
  9. 9

    «Hay fondos federativos destinados a usos particulares que deben volver al fútbol riojano»
  10. 10

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «La violencia suele ser antes que la adicción, pero luego se retroalimentan»

«La violencia suele ser antes que la adicción, pero luego se retroalimentan»