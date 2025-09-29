Villamediana acogerá la I Carrera Solidaria de la Guardia Civil a favor del autismo La prueba popular, prevista para el 16 de noviembre, incluirá recorridos para todas las edades y actividades familiares

La Guardia Civil en La Rioja celebrará el próximo 16 de noviembre la 'I Carrera Solidaria' en Villamediana de Iregua, cuyos beneficios se destinarán a la Asociación ARPA Autismo Rioja.

Este evento deportivo y benéfico contará con recorridos adaptados a diferentes grupos: 500 metros (para nacidos entre el 2017 y 2021), 1000 metros (para nacidos entre el 2013 y 2016), 2000 metros (para nacidos entre el 2010 y 2012), 6 km (para nacidos en el 2009 o antes) y una caminata de 6 km para todas las edades.

En el entorno del polideportivo municipal de Villamediana de Iregua se realizarán sorteos, talleres infantiles, hinchables, degustaciones gastronómicas y, además, se podrá visitar una exposición de medios de la Guardia Civil.

Organizada por la Guardia Civil en La Rioja, la iniciativa no solo busca fomentar la actividad deportiva, sino «ser un altavoz para reconocer la labor de ARPA Autismo Rioja y un gesto de apoyo hacia todas las personas con TEA».

Las inscripciones pueden formalizarse a través de la plataforma RockTheSport hasta el 8 de noviembre de 2025 o hasta que se agoten los dorsales. La organización pone a disposición 1.000 dorsales, y cada participante recibirá una bolsa del corredor y una camiseta conmemorativa. Cada inscripción no solo da derecho a participar en la jornada, sino que supone una aportación directa a la causa solidaria.

La Asociación ARPA Autismo Rioja es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en la defensa de los derechos de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y de sus familias, gestionando servicios especializados y promoviendo su inclusión social y educativa.