El VIH frena su incidencia en La Rioja pero preocupa que cada vez se diagnostica en fases más avanzadas

En la radio sonaba Golpes Bajos, Radio Futura y Nacha Pop. Eran los años de la movida madrileña y de la heroína, que se llevó ... por delante buena parte de aquella generación. Desde EE UU llegaban ecos de una extraña neumonía en hombres homosexuales, que acababa con sus vidas. Era el sida, la fase más avanzada y grave de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). La pandemia no tardó en llegar a España, de hecho, el primer caso se detectó en octubre de 1981 en el hospital Vall d'Hebron deBarcelona. Cinco años después se diagnosticó el primer enfermo en La Rioja.

Han pasado 39 años y desde entonces en esta región se han declarado 1974 casos de VIH, 622 de ellos en la fase avanzada de sida. El 60% se transmitieron por vía parenteral al compartir agujas o jeringuillas, un 28% en relaciones heterosexuales y apenas un 7% en relaciones de hombres con hombres.

En este tiempo el VIH ha pasado de ser prácticamente una condena a muerte a una enfermedad crónica aunque aún estaría lejos de su erradicación. La ONUse marcó el año 2030 como objetivo para acabar con la pandemia, es decir, para que no haya casos nuevos. Para entonces, se debería haber alcanzado el 95% de casos de VIH diagnosticados, un 95% de pacientes en tratamiento efectivo, un 95% con carga viral indetectable, lo que significa no transmisibilidad, y que un 95% de los infectados no sufra la estigmatización del resto de la sociedad. Unas metas que, para Javier Pinilla, presidente de la Comisión Antisida de LaRioja, y médico de referencia en esta enfermedad durante décadas, estarían lejos de ser una realidad.

Los datos de los últimos años no son alentadores. La Rioja cerró 2024 con 17 nuevos pacientes, seis en fase avanzada; y en lo que va de 2025, los casos se elevan a 12 y prácticamente la mitad (5) con sida. «Sorprende que haya gente poco concienciada, que no se haya hecho las pruebas diagnósticas precoces y que lleguen a consulta con una enfermedad definitoria de sida». Una cuestión «preocupante», dice, que lleva a pensar que «tenemos que continuar con las campañas de diagnóstico precoz porque hay gente que no ha captado y no se ha concienciado con que no hay que hacer prácticas de riesgo».

La importancia del diagnóstico

Que el 95% de los casos esté diagnosticado depende precisamente de que haya un diagnóstico precoz, «porque lo más importante es que la gente que esté infectada conozca su situación para no transmitirlo a su entorno», explica. Para eso es muy importante que la gente se sensibilice con la importancia de hacerse una prueba «la de la torunda por las encías que en 20 minutos nos da nuestra situación». El siguiente objetivo, el del 95% de pacientes con tratamiento efectivo es un objetivo alcanzable fácilmente porque las personas infectadas entran en la red sanitaria y a todas se les aplica un tratamiento totalmente efectivo que en un altísimo porcentaje consigue que la carga viral sea indetectable a los 6 meses. Por tanto, esta meta, en países desarrollados, como España, se cumple. El problema, apunta Pinilla, son ciertas políticas que están implementando, por ejemplo en EEUU, con restricciones de ayudas a países iberoamericanos y africanos, entre otros. «Esas restricciones hacen prever a los expertos que las enfermedades infecciosas, en general, puedan tener un repunte porque descienden las medidas de prevención y los accesos gratuitos a los tratamientos».

El último 95%, el de la estigmatización, «es en el que tenemos que trabajar todos» porque «estas personas que han contraído esta infección, generalmente por transmisión sexual, merecen el mismo respeto que cualquier otro enfermo crónico, como un diabético o un hipertenso». En este sentido, el presidente de la Comisión quiere recalcar que el VIH no es un virus contagioso, pero sí infectante, es decir, no se transmite a través del aire como la gripe o la tuberculosis o incluso el covid. Para contraerlo hacen falta una serie de prácticas de riesgo, como relaciones sexuales sin protección.

Desde los primeros años de sida hasta hoy la enfermedad ha cambiado de forma drástica. Javier Pinilla llegó a trabajar a La Rioja en 1989 y aquellas primeras infecciones estaban relacionadas sobre todo con compartir jeringuillas, «eran personas enganchadas a drogas, principalmente heroína, por vía parental». Contraían una infección vírica. La triple terapia, es decir, el tratamiento eficaz, no llegó hasta los años 1998-1999. Hasta entonces los pacientes no tenían un tratamiento directo frente al virus y «poco podíamos hacer por ellos, salvo cuidarles y mejorarles las diversas enfermedades oportunistas».La expectativa de vida de alguien que desarrollaba el sida era, de media, 9 meses. Llegaban a consulta en fases muy avanzadas de la infección con enfermedades oportunistas, como toxoplasmosis cerebrales, neumonías o criptococosis, que no eran muy frecuentes en adultos, pero que con el sida pasaron a ser más habituales. «Aunque las tratábamos, detrás de una venía otra y así sucesivamente hasta que se producían desenlaces fatales», detalla.

El perfil de persona conVIH de ahora no tiene nada que ver con el de esos primeros años, sobre todo desde que existen tratamientos cada vez más eficaces que han favorecido que sean personas, en su mayoría, totalmente «insertadas en la vida social y laboral».

Día Mundial del Sida

Con motivo este próximo lunes, 1 de diciembre, de la conmemoración del Día Mundial del Sida, a las 12.00 horas en la concha de El Espolón, Carmen Tamayo, trabajadora social que se jubila en estos días de la Comisión Antisida leerá el manifiesto 'Comunidad, derechos y vida digna'. Y a las 19.00 horas, en el colegio oficial de Médicos, organizada por el Ateneo Riojano, habrá una charla sobre la evolución del VIH a lo largo de estos tiempos.