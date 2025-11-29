LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Imagen de archivo de una campaña para denuncir el estigma que todavía hay sobre esta enfermedad. Justo Rodríguez

El VIH frena su incidencia en La Rioja pero preocupa que cada vez se diagnostica en fases más avanzadas

En lo que va de año, en esta comunidad se han detectado doce nuevos seropositivos, cinco de ellos en etapa sida

Carmen Nevot

Carmen Nevot

Logroño

Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:02

Comenta

En la radio sonaba Golpes Bajos, Radio Futura y Nacha Pop. Eran los años de la movida madrileña y de la heroína, que se llevó ... por delante buena parte de aquella generación. Desde EE UU llegaban ecos de una extraña neumonía en hombres homosexuales, que acababa con sus vidas. Era el sida, la fase más avanzada y grave de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). La pandemia no tardó en llegar a España, de hecho, el primer caso se detectó en octubre de 1981 en el hospital Vall d'Hebron deBarcelona. Cinco años después se diagnosticó el primer enfermo en La Rioja.

