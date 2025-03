«Te dicen que no haces nada porque no quieres, pero la realidad es que no se puede»

A Verónica Lloclla le gustaría estar estudiando ya Integración Social, pero llegó en octubre a España, procedente de Perú, y el curso ya había empezado. « ... No había plazas vacantes y me dijeron que, si llegaba a conseguir una, iba a ser complicado que me integrara porque ya llevaban bastante tiempo de clases y las prácticas comenzaban en enero», expone. A la espera de que un nuevo curso eche a andar en septiembre esta joven, de momento, ni estudia ni trabaja, aunque espera que esa situación pueda cambiar en un futuro no muy lejano.

Verónica aterrizó en Logroño hace cuatro meses. Lo hizo para sumarse a su madre, su padrastro, su cuñada y su hermano, quien tiene un hijo y se encuentra en la misma situación que ella: ni estudia ni trabaja en la actualidad. Con 17 años, la joven acabó Bachillerato y, mientras su viaje a España tomaba forma, continuó su formación mejorando su inglés. Su intención era ponerse a estudiar Integración Social en el Batalla de Clavijo nada más llegar, pero se encontró con el contratiempo de la ausencia de plazas. Un mazazo. «Al principio, me frustré mucho porque era sumar un año más a los siete meses que había estado en mi país únicamente estudiando inglés», lamenta. «Sentí mucho miedo y me pregunté: '¿Qué voy a hacer para distraerme y que no me consuma la depresión?'», reconoce.

A ella no le hubiese importado ponerse a trabajar, pero tampoco puede hallar un puesto. «No es posible porque te piden el NIE y todavía no lo tengo», expone la joven peruana, quien teme que esa situación se pueda alargar en el tiempo. «Mi madre ya tiene el NIE, pero para mí los trámites pueden durar uno o dos años y durante ese tiempo es como si estuvieses un poco a la deriva, intentando no perderte tú misma», relata. «E imagínate en el caso de mi hermano, que tiene un hijo... Tiene que ser estresante, agotador», apostilla.

El futuro deseado «Quiero estabilidad y, si estudio por las tardes, buscaré un trabajo para las mañanas»

La situación no es sencilla, pero Verónica mantiene el carácter optimista. «Soy muy resiliente; no me gusta sentirme como un animal preso», cuenta. Por eso, trata de ocupar su tiempo de la mejor manera posible y ahí es donde ha entrado en juego en su vida la Fundación Pioneros. «Me lo recomendaron, acudí a ellos y estoy muy contenta», se congratula antes de explicar que se ha apuntado a diferentes iniciativas con ellos. «Me han formado para encontrar trabajo, para conservarlo cuando lo tenga y para volver al mercado laboral si llega un momento en el que lo pierda», comenta la joven. «He ido a visitar empresas, me he preparado para entrevistas, he hecho mi currículum y me están ayudando con el Batalla de Clavijo para poder apuntarme a Integración Social para el próximo curso», añade. Todos esos pasos, según cuenta, le están viniendo muy bien. «Aparte de que me distraigo y me informo, sigo en constante crecimiento tanto para el tema laboral como para la vida en general», afirma. «Creo que me va a servir un montón en el futuro todo lo que estoy aprendiendo», remata.

Estigmatización

¿Se siente estigmatizada por la sociedad cuando dice que ni estudia ni trabaja? Verónica Lloclla admite que sí le invade esa sensación. «Mucha gente no sabe cuál es tu situación, te pregunta y cuando les dices cómo estás te dicen que no haces nada porque no quieres, pero la realidad es que no se puede», explica. «Mi familia de Perú me pregunta y les digo que tengo que esperar para poder estudiar y ellos me responden que estoy perdiendo el tiempo; no entienden que yo no controlo el ciclo del curso escolar y que, mientras tanto, voy haciendo cosas para no estar parada», añade.

De cualquier modo, Verónica espera poder encontrarse en un futuro en una situación muy distinta. «En un año me veo estudiando Integración Social y en dos espero estar acabando y con el tema de la regularización de los papeles solucionado», desea. De hecho, no le importaría, ni mucho menos, compaginar trabajo y estudios. «Si las clases son por la tarde, buscaría un trabajo para las mañanas», asegura. «Porque lo que quiero es estar en una situación mucho más estable», finaliza.