Veranillo de San Miguel para encarar un otoño que la Aemet predice en La Rioja «más cálido de lo normal» Tras el tercer verano más caluroso en la región y el descenso térmico de los últimos días, Paloma Castro, anuncia una mejora meteorológica desde el viernes y «anomalías cálidas» la semana próxima

Del bochorno, al desplome térmico y una tregua en forma de veranillo de San Miguel (29 de septiembre) en el arranque de un otoño que la Aemet predice como «más cálido de lo normal», según ha avanzado este miércoles la delegada de la Agencia Estatal de Meteorología en La Rioja, Paloma Castro, en una comparecencia en la que ha hecho balance del recién concluido verano en la región -«el tercero más cálido tras los de 2003 y 2022»- y ha anticipado las previsiones de la estación otoñal en la comunidad.

«El pronóstico en cuanto a temperatura media puede ser de un grado por encima de lo normal para la estación otoñal en La Rioja. Nos adentramos en un otoño que será, según las previsiones, más cálido de normal y un invierno que, probablemente, también lo sea», ha señalado la responsable de la Aemet, que además ha anunciado una mejora inminente en la región tras la notable desescalada en los termómetros de los últimos.

«Después del descenso término acusado desde al pasado 20 de septiembre por el viento del bierzo, con bajada de temperaturas y humedad en el ambiente que han provocado que se formen nieblas en los sistemas montañosos y tengamos bajas mínimas de 5 grados en Haro y Logroño y de 8 en Calahorra», la experta ha avanzado un giro en lo meteorológico en vísperas del fin de semana, que se prolongaría hasta el siguiente. «Para el próximo viernes, 26, se prevé una mejoría de las temperaturas que podrían alcanzar los 26 grados en Logroño», ha concretado, para anticipar que «la tendencia del 29 de septiembre al 5 de octubre es de temperaturas cálidas por la presencia del anticiclón, una tendencia cambiante, con anomalías cálidas y precipitaciones pocas, débiles; del 6 al 12 de octubre, aunque asoma una cierta anomalía por Galicia, que podría traer lluvias, no se espera que sean llamativas; y, partir del 17 de octubre, se prevé el inicio de un trimestre otoñal con valores términos más cálidos de lo habitual», ha incidido, para insistir en que «la parte importante, o novedosa, es que el otoño avanza una alta probabilidad de un trimestre más cálido de lo normal. Hay un setenta por ciento de probabilidad de que sea más cálido tanto en la parte mediterránea como en nuestro Valle del Ebro. En cuanto al inicio del invierno, también está en la categoría de probabilidad cálido, como en casi toda la península, quizá un poquito más la parte sureste de Murcia y Almería».

El desembarco del otoño llega tras un verano tórrido. De hecho ha sido el más cálido en el conjunto de España y el tercero en La Rioja tras los de 2003 y 2022. «Este verano ha sido el tercero más cálido de la serie histórica en La Rioja, con 2,1 grados por encima, con una temperatura media de 21,5 grados», ha explicado Paloma Castro.

El pasado mes de junio fue extremadamente cálido, con 23,6 grados (+3,1); julio fue normal, con 23,1 (+0,1); y agosto muy cálido, con 24,3 (+1,2). En cuanto al volumen de precipitaciones entre el 1 de junio y el 31 de agosto se situó en 118 litros por metro cuadrado, con dos golpes fuertes de lluvia, acompañada de granizo, el 11 de junio y 11 de julio, en especial, en Logroño.

Respecto a los embalses, a 22 de septiembre último, están en valores superiores a la misma semana de 2024, con 87 hectómetros cúbicos de media, ha informado.