Ventrosa lanza una campaña para que Mahou patrocine sus fiestas de San Roque

La idea nació ante la falta de presupuesto municipal para contratar una orquesta en directo: «Hace años que no podemos costear una para fiestas. Con solo 43 vecinos censados, contamos con un presupuesto muy ajustado que debemos priorizar», declara el alcalde de Ventrosa, Domingo Blanco.

A partir de ahí, se pensó en buscar un patrocinador que estuviera presente en los momentos de celebración del pueblo, y se escogió a la marca cervecera, la más consumida en esos días. Casualmente el verano pasado Mahou lanzó una campaña con un mensaje claro: «Sé parte de algo y siempre será parte de ti».

«En Ventrosa, ese mensaje nos resonó con fuerza, porque aquí la vida gira en torno a la comunidad, a los reencuentros y a las tradiciones que se mantienen vivas», declara Carlos Belío, Teniente Alcalde del municipio serrano. «Como en muchos de esos momentos, hay una cerveza sobre la mesa, decidimos darle la vuelta a la idea: si Mahou lleva años formando parte de Ventrosa, ¿por qué no pedirle que sea parte también de nuestras fiestas?» - añade el concejal.

Así nació esta campaña espontánea, que busca que Mahou patrocine la orquesta de la noche grande de San Roque, el 16 de agosto. Buena parte del pueblo se puso en marcha este mes de febrero para grabar un vídeo que circula desde hoy en redes sociales con el hashtag SeParteDeVentrosa. En la pieza audiovisual, Ventrosa reivindica su identidad milenaria y defiende una forma de vivir, de compartir y de celebrar, recordando a la marca su larga relación con el pueblo, pidiéndole que dé un paso más.

¿Responderá Mahou a la llamada de Ventrosa?

Los vecinos esperan que Mahou se sume a la iniciativa y ayude a que la música llene la plaza de La Revilla en agosto. Mientras tanto, la historia ya está dando que hablar, y puede convertirse en un ejemplo único de apropiación de la marca por parte de su público, no como un consumidor pasivo, sino como un actor clave en su narrativa.

«Este no es un proyecto de patrocinio al uso, Ventrosa no es un espacio publicitario, simplemente estamos reconociendo un vínculo que ya existe entre la marca y el pueblo, utilizando la identidad y los valores compartidos como base. Su presencia se ha convertido en un ritual, en un símbolo de pertenencia, y no hay nada más poderoso para una marca: destinan presupuestos millonarios a generar relevancia, y aquí se la damos servida en bandeja, solo tienen que saber escuchar.» -declara Pilar Domínguez, especialista en branding, residente intermitente en Ventrosa y autora del guión.

En el proyecto ha colaborado también el fotógrafo y videógrafo jarrero Mario Urkiaga «Urki» en lacámara y la edición.

