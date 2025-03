Tesla también se resiente en La Rioja

La caída en picado de las ventas de los vehículos Tesla que se está registrando en toda Europa se ha empezado a notar también en ... La Rioja. Aunque las ventas de la marca propiedad de Elon Musk, mano derecha del presidente estadounidense Donald Trump, nunca han sido masivas en esta comunidad, lo cierto es que en estos poco más de dos meses de 2025, comparado con el mismo periodo del pasado año, se han reducido a la mitad. Se trata de la primera caída tras un 2024 relativamente bueno en el que las operaciones de la compañía automovilística estadounidense en esta región superaron incluso a las de Opel, Volvo y se quedaron cerca de las transacciones de Audi.

En palabras del presidente de la Asociación Riojana de Automoción (Ariauto) y desde ayer máximo representante de la Federación de Empresas de La Rioja (FER), Eduardo de Luis Olloqui, el descenso de ventas no se explica por un único factor. La asociación política de Elon Musk con Trump «ha podido penalizar» las ventas de una marca cuyas ventas se nutrían sobre todo del sector demócrata, no republicano. De hecho, también en esta región empiezan a aparecer las pegatinas sobre Teslas con la leyenda: I bought this before Elon went crazy (Lo compré antes de que Elon se volviera loco).

El apoyo incondicional al mandatario de EEUU no sería, a juicio de De Luis, el único factor. El anuncio de aranceles a los vehículos europeos también ha podido jugar en contra de las ventas de Tesla. Lo mismo ha podido ocurrir con los fallos en la inspección técnica –algunos de ellos afectan a la seguridad–, detectados recientemente en estos vehículos, así como el anuncio de un nuevo modelo han podido retraer las transacciones.

No obstante, en opinión del representante de Ariauto, el factor que más ha influido en la dinámica de ventas ha sido la irrupción de vehículos eléctricos chinos de marcas como BYDy Omoda.Son fabricantes que «están haciendo el mismo producto o incluso mejor, e igual de competitivo y con la misma autonomía».

La caída de Tesla es contraria a la venta de turismos eléctrico, híbridos e híbridos enchufables que en mayor o menor medida han crecido en el último año. Especialmente notable ha sido el aumento de los modelos de híbridos enchufables que en los dos primeros meses de este año se ha disparado un 158%. El peso de este tipo de vehículos en todo el parque automovilístico era del 4,5% y ahora, del 11%. Sin embargo, los eléctricos han pasado del 6% al 6,30% es decir, «que el eléctrico 100% no ha sufrido un incremento exponencial, el híbrido enchufable sí», explica De Luis. En ventas, los híbridos crecieron más del 22%, los eléctricos algo más de un 6% y los de gas cayeron 40%.

Con el cambio normativo todos los fabricantes deben reducir sus emisiones contaminantes de 120 a 95 gramos, por eso todas las marcas, además de las de turismo exclusivamente eléctricos, «se han puesto a fabricar híbridos enchufables, que tienen etiqueta cero y que se consolidan como coches de cero emisiones».