Las ventas a Estados Unidos se desploman por la inestabilidad y la debilidad del dólar

Las exportaciones riojanas de enero a julio caen un 14% con respecto a las del año anterior y el saldo comercial se estrecha

Pío García

Logroño

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:25

Aunque los aranceles del 15% a los productos de la Unión Europea entraron en vigor el 7 de agosto, la marejada comercial se aprecia ... casi desde el momento en que Donald Trump asumió su segundo mandato y amenazó ipso facto con poner patas arriba el orden mundial. Los datos de comercio exterior, publicados por el Ministerio de Economía, se han convertido en una montaña rusa de cortar el aliento, con muchas más caídas que remontadas. Las últimas cifras que se recogen, correspondientes al mes de julio, reflejan un desplome con pocos precedentes. Las exportaciones riojanas a Estados Unidos sumaron 6,28 millones de euros, algo inédito en este periodo del año. En el ejercicio anterior, todavía con Biden en la presidencia, en julio las ventas alcanzaron 10,31 millones (casi un 40% más), una cifra similar a las registradas en años anteriores. En los mismos meses de 2019 y 2020 se superaron de largo los 13 millones de euros.

