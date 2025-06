Varios ayuntamientos desafían al Tribunal Supremo y cobran más a los foráneos en las piscinas

En cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo del 20 de julio de 2023 se elimina la distinción entre personas empadronadas y no empadronados en ... relación con las tasas por la utilización de instalaciones deportivas municipales. Este es el mensaje del Ayuntamiento de Ribafrecha al informar de las tarifas de entradas y abonos de temporada de las piscinas de verano. Hasta el año pasado esta localidad cobraba 5 euros más caro los abonos y 50 céntimos las entradas a los que no eran vecinos.

La denuncia en 2020 de un ciudadano de Elgueta porque le cobraban más que a los empadronados en Vergara en sus piscinas y la resolución a su favor ha creado jurisprudencia. El auto establecía que «un ayuntamiento no puede establecer diferencias cuantitativas en una tasa por la utilización de frontones, piscinas e instalaciones polideportivas municipales, atendiendo a que los usuarios estén o no empadronados en el municipio».

Así lo entendió el año pasado Albelda de Iregua, cuya secretaria municipal señaló el caso, lo que hizo que desde entonces se dejase de cobrar más a los foráneos. Y así lo ha entendido también este año Ezcaray, que ha eliminado los 5 euros de más a los turistas. «No se discriminará por empadronamiento, todo el mundo pagará lo mismo», asegura el alcalde, Diego Bengoa. «El verano pasado un visitante ya nos mandó la sentencia y nos indicó que no se podía cobrar diferente. Y este año es a todo el mundo igual, incluso se opta por el precio inferior para todos», explica Bengoa. Las piscinas de Ezcaray abren hoy con una jornada de puertas abiertas y estrenan una escalera grande para mejorar la accesibilidad y que las personas con movilidad reducida puedan entrar y salir con más facilidad.

Ampliar Piscinas de verano de Villamediana de Iregua. Ayto. de Villamediana

En cambio, en las piscinas de Villamediana de Iregua se sigue cobrando un 20% más a los no empadronados. Es decir, un abono de adulto («a partir de 36 años») cuesta 69 euros para los vecinos y 82,8 para los forasteros, mientras que la entrada de día, para los adultos (en este caso «a partir de los 16 años»), cuesta 6 euros para los empadronados y 7,2 para los que no. «Creemos que esta diferencia tiene que existir, ya que las piscinas se sustentan con fondos municipales recaudados a través de los impuestos que pagan los vecinos y, por tanto, ya hacen el esfuerzo fiscal para mantener y financiar dichas instalaciones», justifica el alcalde, Rubén Gutiérrez.

El regidor municipal basa su decisión en que «la Constitución Española garantiza la autonomía de los municipios y dentro del marco de sus competencias se encuentra la potestad de establecer y exigir los tributos, por tanto, los ayuntamientos pueden determinar su política tarifaria respecto aquellos servicios cuya prestación y recepción no sea obligatoria por los usuarios, como es el caso», y estima que la distinción es «proporcional a la finalidad de la medida, que es estimular la utilización de las instalaciones por parte de sus vecinos, que son quienes sufragan el coste de las mismas».

Ampliar Apertura nocturna de las piscinas de Arrúbal. D.M.A.

En Torrecilla en Cameros han ideado una fórmula para mantener la distinción, si bien, en lugar de cobrar más al visitante, promueven un descuento: «Con el objetivo de favorecer el acceso a los servicios públicos de los habitantes el mundo rural, se establece un descuento de 5 euros para todas aquellas personas empadronadas en municipios españoles de menos de 500 habitantes». Algo parecido sucede en Briones, donde los niños de entre 4 y 11 años empadronados en el pueblo ni siquiera pagan. En Navarrete solo se permite el abono a «residentes o empadronados antes del 1 de junio de 2025» en las localidades del Moncalvillo, aunque se ofrece la entrada diaria sin distinciones. En Murillo de Río Leza se cobra entre 15 y 20 euros más a los no empadronados por los abonos, y en Arrúbal, entre 10 y 15 euros. «No me parece lógico que una persona de fuera abone lo mismo que los vecinos que pagan sus impuestos aquí. Las entradas de día valen lo mismo pero los abonos no, y el Ayuntamiento va a seguir con estas medidas. De lo contrario supondría incumplir una ordenanza municipal», cree el alcalde de Arrúbal, Rubén Sancho.

Ampliar Labores de limpieza en las piscinas de Aqualar de Lardero. Ayto. de Lardero

Modificación de ordenanzas municipales

En Haro, la normativa que regula las tasas por utilización de las instalaciones deportivas municipales establece una diferencia de hasta 14 euros de más para los no empadronados por el abono de temporada en las piscinas de El Ferial. Borja Merino, concejal de Deportes, anuncia que «estamos trabajando en la modificación de la ordenanza fiscal para, a partir del 1 de enero de 2026, suprimir las diferencias, como obliga la ley».

Sucede lo mismo en el complejo Aqualar de Lardero, que hoy abre las piscinas con la gestión de JIG, que sustituye a Ocio Sport, y cobra hasta 12 euros más por abono mensual, mientras que no establece diferencias en las entradas diarias. La edil de Administración General Marta Elguea explica que «la nueva ordenanza [aprobada provisionalmente en el pleno del 28 de mayo] está en exposición pública y no la podemos aplicar aún, por eso no hay modificaciones, pero en ella ya está reflejado no cobrar más a los no empadronados». No obstante, la temporada para adultos pasará de 60 euros a 75 (los no empadronados ahora pagan 82).