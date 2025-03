USO y CC OO convocan una asamblea ante la «grave situación» de la antigua Perteca de Logroño

Las plantas dedicadas a la industria de la automoción atraviesan por momentos de dificultades. Es el caso de CMP Automotive Sealing, la antigua Perteca de ... Logroño ubicada en el polígono Cantabria y que se dedica a producir juntas de estanqueidad para las puertas de los coches que fabrican diferentes marcas. Su carga de trabajo se ha reducido «de manera considerable» en los últimos tiempos hasta el punto de que los sindicatos USO y CC OO han convocado para este viernes una asamblea informativa en las instalaciones de la factoría para trasladar a toda la plantilla y a los medios de comunicación de la «grave situación» que puede acabar «en un posible cierre con la consecuencia de la destrucción de más de cien puestos de trabajo», según ha reflejado USO en una nota de prensa.

La plantilla, que ronda ahora los 120 trabajadores, se ha incrementado de forma notable en el último año -incluso «duplicándose», dicen fuentes sindicales- debido a un contrato que alcanzó CMP Automotive Sealing con un fabricante europeo. Este aumento de carga de trabajo hizo que se hicieran contrataciones temporales que tienen su fecha de finalización el próximo mes de abril.

Pero los problemas para esta fábrica, uno de los tres centros de trabajo que tiene el grupo CMP Automotive en Logroño -están también la división de antivibratorios y la de investigación, además de un centro especial de empleo-, se han adelantado porque «parece ser que el contrato con el fabricante de coches no se está desarrollando de la manera prevista. Esta situación está provocando problemas de liquidez», denuncian portavoces sindicales. Así, «la nómina de enero se pagó a los trabajadores en dos plazos y la de febrero no se ha abonado en su totalidad».

Y el futuro no es nada halagüeño. USO y CC OO lo han podido comprobar de primera mano en la reunión que han mantenido con la dirección de la planta riojana este miércoles en la que se han puesto sobre la mesa algunas alternativas para afrontar esta situación, incrementando las medidas de flexibilidad y dejar de trabajar ante la falta de producción. Pero no ha habido acuerdo. «Y lo peor es que no nos pueden dar garantías de futuro, no sabemos que va a pasar en unas semanas o meses si el los problemas del contrato con el fabricante no se resuelven», añaden. Porque en torno al 90% de la producción de CMP Automotive Sealing se dirige a ese cliente.