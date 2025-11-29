LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

UPTA alerta de la pérdida de unos 2.000 autónomos al cambiar el sistema de módulos

Efe

logroño.

Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:05

Comenta

El cambio en los límites del régimen de módulos podría suponer la salida de éste de más de 2.000 autónomos riojanos, que verían aumentada su carga fiscal unos 1.200 euros al año de media. Así lo ha explicado en un comunicado la organización de trabajadores autónomos UPTA, que considera que este cambo puede ser «la puntilla» para pequeños negocios. Según sus datos, en La Rioja hay 2.903 autónomos afectados por este cambio y hasta un 70% de ellos podrían verse «expulsados» del sistema «lo que generará un fuerte impacto económico y social».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos heridos en un accidente en la N-111 con un vehículo incendiado
  2. 2 Carrefour abrirá el primer y único supermercado del casco antiguo de Logroño
  3. 3

    Una nueva tienda para animar los portalillos de la plaza del Mercado
  4. 4 Valdemar reestructura su deuda y baraja vender parte de sus activos en EE UU
  5. 5 La Guardia Civil investiga a un logroñés por conducción temeraria en la N-111
  6. 6

    Zaragoza ha concluido este viernes el desdoblamiento de la N-232, olvidado en La Rioja
  7. 7 Detectados dos casos de peste porcina africana por primera vez desde 1994
  8. 8 El TSJR confirma la expulsión de un ciudadano rumano porque supone una «amenaza grave» para la convivencia
  9. 9

    La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  10. 10 El Bajo Iregua recupera el suministro de agua tras más de diez horas de corte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja UPTA alerta de la pérdida de unos 2.000 autónomos al cambiar el sistema de módulos