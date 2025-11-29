UPTA alerta de la pérdida de unos 2.000 autónomos al cambiar el sistema de módulos

Efe logroño. Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:05 Comenta Compartir

El cambio en los límites del régimen de módulos podría suponer la salida de éste de más de 2.000 autónomos riojanos, que verían aumentada su carga fiscal unos 1.200 euros al año de media. Así lo ha explicado en un comunicado la organización de trabajadores autónomos UPTA, que considera que este cambo puede ser «la puntilla» para pequeños negocios. Según sus datos, en La Rioja hay 2.903 autónomos afectados por este cambio y hasta un 70% de ellos podrían verse «expulsados» del sistema «lo que generará un fuerte impacto económico y social».