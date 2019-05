La UNIR y la CLA Pepe Eizaga, Medallas de La Rioja 2019

Un riojano que es todo energía

Nacido en Haro en 1946, es ingeniero industrial por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Madrid y Máster PDD por el IESE. Inició su actividad profesional como profesor en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, y en 1971 se incorporó a la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos (CAMPSA), donde desempeñó diversos puestos como ingeniero jefe de Proyectos, Director de Proyectos y Obras, y Director del Área Técnica, y fue uno de los promotores de la creación de la actual Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH).

Tras su paso por CLH, en 1993, fue nombrado director de la Central de Ingeniería de Repsol, desde donde, en septiembre de 1996, pasó a formar parte del Comité de Dirección del Grupo Gas Natural, como director general de Aprovisionamiento y Transporte, y Director General de Enagás, tareas que desempeñó hasta julio de 1999, cuando fue nombrado consejero delegado del Grupo Gas Natural.

José Luis López de Silanes es presidente de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A., desde el 26 de abril de 2005. También es presidente del Consejo Social de la Universidad de La Rioja, miembro del Consejo Asesor de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la UPM (Universidad Politécnica de Madrid) y miembro del Consejo Asesor de la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid.

«Para mí es un grandísimo honor que el Gobierno de La Rioja haya decidido proponerme para recibir esta importante distinción de Riojano Ilustre. Este reconocimiento tiene un valor muy especial, porque a lo largo de toda mi carrera profesional siempre he intentado continuar vinculado a La Rioja y colaborar, en la medida de lo posible, a su desarrollo económico y social. Por eso, me siento especialmente agradecido de que hayan sido mis propios paisanos, los que me han considerado merecedor de esta prestigiosa distinción», ha señalado López de Silanes en declaraciones a Diario LA RIOJA.