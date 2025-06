El poder de la música como medio para trabajar objetivos terapéuticos

Iniciativas que ponen el foco en el empleo de la musicoterapia

UNIR, consciente del potencial de la musicoterapia, apuesta también por la investigación y por aplicar todo ese conocimiento a la sociedad. Bajo esa premisa nació el proyecto internacional TCanto, que trabaja con coros escolares y residencias de ancianos, con el fin de impulsar el contacto intergeneracional. «Nuestra idea es generar un protocolo de intervención que después pueda ser exportado a muchas más escuelas y residencias», comenta David Gamella. En una primera fase trabajan con escuelas y residencias de España; y en la segunda añadirán una residencia y un centro escolar de Bogotá y otro de Roma. «Con ello veremos las diferencias, sobre todo socioculturales, que pueden darse».

Consciente de que en otros países la musicoterapia está reconocida como disciplina terapéutica, admite que en España «el esfuerzo investigador es doble». De ahí que los profesionales no solo tienen que realizar sesiones, sino también tomar datos de manera rigurosa y después trasladar esos resultados a artículos dentro de revistas de investigación que estén indexadas. En 2021 impulsaron la revista internacional Misostenido, «para de alguna manera facilitar que puedan publicar sus investigaciones y adaptar los trabajos de final de máster a un formato de artículo científico». Van ya por el décimo número «y está empezando a tener también repercusión internacional y se está consolidando como una publicación relevante de habla hispana».

No obstante, como la publicación científica se caracteriza por un lenguaje académico «y no todo el mundo está preparado para leerlos», Gamella comenta que también han desarrollado MUTCASTmusicoterapia. A través de un lenguaje más divulgativo «acercamos esas investigaciones. Este podcast nos permite divulgar lo que no se entiende en un artículo científico y explicar en qué consiste la musicoterapia, qué funcionalidades tiene y por qué es bueno que esté en los entornos terapéuticos y clínicos».