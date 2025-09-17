UGT La Rioja inicia el curso con demandas de jornada reducida, vivienda y mejor transporte

Juan Marín del Río Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:47 Comenta Compartir

La Unión General de Trabajadores de La Rioja ha iniciado el curso sindical repasando los próximos temas a abordar por la plataforma en una agenda que prevén «intensa y repleta de movilizaciones». Empleo, infraestructuras, industria y vivienda son los asuntos en los que ha profundizado Jesús Izquierdo, el secretario general de UGT en La Rioja, en un momento en que «la economía del país está creciendo por encima del 2,7%». En materia laboral, UGT continúa exigiendo «el cumplimiento del acuerdo de reducción de la jornada de trabajo hasta las 37 horas y media», cuando se cumplen «más de cuarenta años con la jornada de cuarenta horas», ha explicado. Según la plataforma, se trata de una medida «de justicia» para los trabajadores, especialmente para algunos «sectores muy precarizados y altamente feminizados». Para ello, ha anunciado el lanzamiento de «una campaña en los centros de trabajo para explicar qué es lo que pasa con la reducción de la jornada». Izquierdo ha destacado que «pueden ser hasta 12 millones de personas trabajadoras las beneficiadas en el país por esta medida y más de 50.000 en la región», con la misión de «garantizar oportunidades de futuro para las próximas generaciones». Además, las «dos millones y medio de horas extras no abonadas en España» suponen «un fraude para los trabajadores, pero también para la Hacienda Pública y para las empresas», ha señalado.

En un momento en el que La Rioja registra «más de 140.000 cotizantes» —en julio se alcanzó la cifra histórica de 143.044 personas afiliadas a la Seguridad Social—, UGT La Rioja quiere proteger a los trabajadores riojanos pidiendo «el cumplimiento de la sentencia del Comité de Derechos Sociales de la Unión Europea en la aparece que la indemnización tiene que resarcir el daño producido». El secretario general de la plataforma en la región ha aprovechado para recordar que «este año finaliza el quinto ANC (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) pactado en su día con los empresarios y los dos sindicatos; y hay que renovarlo».

El desempleo, «con una de las tasas más bajas del país» —cerca de 12.000 personas— o las «insoportables cifras» de siniestralidad laboral de La Rioja, con cinco accidentes mortales y 21 graves, han sido otros de los puntos a abordar por Izquierdo en materia laboral. «Es cierto que hay menos accidentes mortales que en los años anteriores, pero siguen siendo muchos. Estamos observando un repunte peligroso de los graves, con un 61% más que el año pasado en el mismo periodo», ha añadido.

Durante el próximo curso, UGT La Rioja tratará de que el ejecutivo regional «mejore las infraestructuras« del territorio. El aeropuerto de Logroño, donde «día sí y día también no aterrizan los aviones» o la necesidad de «impulsar nuevas frecuencias de trenes, renovar la vía o el material rodante» son algunas de las propuestas para «ser capaces de mejorar la economía de la región, el turismo y, por supuesto, el empleo», ha indicado Izquierdo. Entre los asuntos más urgentes, «la liberalización de la AP-68, que se va a producir al año que viene. No es posible que todavía no estén decididas cuáles deben ser las salidas en nuestra región en Rioja Alta y Rioja Baja o la financiación del proyecto, siendo imposible la vertebración adecuada del territorio», ha comentado apelando al gobierno regional.

El sector industrial ocupa el 25% del PIB riojano, por ello la plataforma considera «necesaria» la puesta en marcha de una «Ley de Industria por parte del Gobierno de España que no se ha materializado todavía. En La Rioja es imprescindible una nueva estrategia industrial, un nuevo plan de desarrollo que potencie los polígonos industriales o sectores estratégicos como el agroalimentario, el metalúrgico o el vinícola, que crean empleo estable y de calidad», ha explicado.

Una de las principales preocupaciones de los jóvenes en España es el precio de la vivienda, según las últimas encuestas del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), por lo que UGT quiere «atender la creciente demanda de vivienda existente». Izquierdo ha reconocido que «últimamente se han dado pasos para avanzar en el desarrollo de nuevos sectores de vivienda, por ejemplo, con el desarrollo del sector Ramblasque en Logroño, pero hay que generar esa vivienda protegida, esa vivienda social para colectivos vulnerables, además de por ser una demanda de toda la población», ha añadido del secretario general.

En un pequeño balance del último año en la plataforma, Izquierdo se ha mostrado «realmente satisfecho con el trabajo de los últimos meses», celebrando haber alcanzado los 10.000 riojanos afiliados. «El sindicato está más unido que nunca, está trabajando mucho y bien y los resultados nos avalan. Todos hemos tenido que dar pasos para que esa paz interna que hemos conseguido sea una realidad y no me cabe duda de que estos cuatro años van a ser de mucho trabajo, pero también de muchos éxitos», ha añadido cuando se cumplen siete meses desde que fuera reelegido como secretario general del sindicato en La Rioja.

Condena al genocidio en Gaza

La plataforma sindical, además, ha querido trasladar un mensaje de solidaridad al pueblo palestino denunciando con firmeza la situación en Gaza. «Lo que allí se está produciendo no es una guerra, es una masacre», ha afirmado Izquierdo, recordando que UGT ya condenó en su momento los ataques de Hamás, pero insistiendo en que los bombardeos sobre población civil son «un auténtico genocidio», tal y como ha señalado también una comisión independiente de Naciones Unidas.

Izquierdo ha subrayado que «Israel se está quedando solo» y ha condenado «con toda nuestra fuerza» los ataques, criticando el mensaje del presidente israelí de que «Gaza tiene que arder». Además, aprovechó para alertar sobre el deterioro de la situación internacional en los últimos años, enumerando la invasión de Ucrania por parte de Rusia, los ataques en aguas internacionales a embarcaciones de Venezuela, los ataques con drones a Polonia y la guerra arancelaria de Estados Unidos que, ha advertido, puede tener consecuencias para la economía española y para sectores clave de La Rioja.