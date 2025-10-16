UGT denuncia el bloqueo de diez ambulancias por la saturación de Urgencias del San Pedro El sindicato critica que los vehículos de Servicio Vital Básico permanecieron tres horas en el aparcamiento

Diez de las dieciséis ambulancias del Servicio Vital Básico (SVB) de La Rioja permanecieron bloqueadas durante tres horas ayer miércoles el aparcamiento del Hospital San Pedro debido a la saturación de Urgencias. Así lo ha denuncia el sindicato UGT, que ha explicado que ese 70% de bloque al mediodía llegó a ser del 100% en el conjunto del centro sanitario.

La federación de Servicios Públicos del sindicato ha criticado, en una nota de prensa, esta situación y ha denunciado también «las camillas no son las adecuadas para que los pacientes esperen durante tanto tiempo». Esta situación «pone en riesgo tanto la seguridad de los enfermos como la operatividad del servicio público de transporte sanitario. Mientras las ambulancias permanecen bloqueadas, se deja a miles de riojanos sin cobertura», han añadido.

UGT recuerda que este problema no se da en otros centros como el Hospital de Calahorra, donde el tiempo de espera para la transferencia del paciente apenas supera los 10 minutos. A su juicio, en el San Pedro existe «un problema de gestión».

En el momento más crítico de la jornada, hasta 42 pacientes estaban a la espera de cama. Aunque a última hora de la tarde la situación se alivió parcialmente tras doblarse las unidades 6A y la UCE, explican desde UGT. Y advierten de que «no son hechos aislados, es un colapso estructural».

Por todo esto, UGT vuelve a pedir la creación inmediata de una zona de transferencia del paciente, «una medida implantada en muchas otras comunidades autónomas que permitiría liberar las ambulancias de manera rápida».