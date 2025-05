César Luena ejerce desde 2019 de diputado por la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (PSOE) en el Parlamento Europeo, donde es miembro de ... la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria y preside la Delegación para las Relaciones con la Península de Corea. Nacido en Bobadilla hace 44 años, es doctor en Humanidades por la Universidad de La Rioja.

– Como miembro de la Comisión de Medio Ambiente, ¿qué opina de la culpabilización del apagón a las energías renovables?

– Más que injusto, oportunista, chapucero, manipulador... porque es mentira. Culpa de una derecha que siempre ha estado interesada en recuperar la energía nuclear, los negacionistas de la extrema derecha y alguna parte de la patronal de la energía que, encima de que no piden disculpas porque alguna responsabilidad tendrían, desvían la atención. Lamentable. Yo confío en una mayoría que sabe lo que hay.

– ¿Cómo vivió el pasado lunes?

– Estaba en España. Me suelo desplazar los lunes y viajé a Bruselas el martes por la mañana. Lo viví con estupor, sorpresa... El mecanismo de la UE es la solidaridad. Todo el mundo pregunta porque piensa que, si ha pasado en España y Portugal, también puede suceder en otros países. Se vivió con especial observación. Compañeros griegos y chipriotas me destacaron el gran comportamiento de la sociedad, la calma y tranquilidad.

– Ha hecho referencia a la extrema derecha, también presente en el Parlamento Europeo. ¿La fragmentación política española se ha extrapolado a la UE y hay tanta confrontación?

– Se trata de un fenómeno global que se llama polarización y lleva a la reaparición de grupos ultras y la extrema derecha, que en España tiene la réplica de Vox. Es una mala noticia para la UE porque la política no deja de ser una vacuna contra el virus de la extrema derecha, de los nacionalismos autoritarios y excluyentes que provocaron dos guerras. La extrema derecha es incompatible con la democracia. Y la UE es, sobre todo, democracia. El PP europeo ha organizado un tatachín en Valencia celebrando el pacto con Vox mientras ellos mismos dicen que no hay que pactar con Vox, lo que tiene su gracia. El PP europeo flirtea con la extrema derecha pero sabe que el acuerdo básico de la legislatura es con la socialdemocracia, los verdes y los liberales. Aunque es verdad que de vez en cuando nos la pegan y hablan con Le Pen, Meloni y Alice Weidel, conformando en alguna que otra votación mayorías ultra. Los que estamos exportando un abrazo reaccionario, en lugar de un cordón sanitario, somos los españoles. La derecha española está exportando el blanqueamiento político de un partido posfranquista, los aliados que tapan a Mazón.

– Si piensa eso de Vox, ¿qué opina de Salf y Alvise, quien, por cierto, tenía más presencia mediática antes de ser eurodiputado que ahora que lo es electo?

– Se les ha acabado el cuento, porque no deja de ser un cuentista, un extremista de derechas. En el Parlamento Europeo el sistema de control le echó el guante pero también aquí el Tribunal Supremo, lo que me parece una buena noticia. No sé hasta dónde llegará pero creo que, políticamente, a él, que hablaba de las fiestas, se le ha acabado el cuento.

– ¿Considera que la UE ha hecho lo suficiente en conflictos como la guerra de Ucrania?

– En la guerra de Ucrania, sí, por el apoyo militar y económico, y las sanciones a Rusia, además del acelerón al procedimiento de adhesión a la UE. Es verdad es que se ha discutido mucho por el tipo de armamento por las reticencias de Alemania. Donde es evidente que no hacemos lo suficiente es con el exterminio en Gaza que está realizando el gobierno de extrema derecha de Israel. Ahí España está de acuerdo con Irlanda. Borrell intentó lograr un acuerdo unánime de apoyo a Palestina y no fue posible porque hay muy pocos países de acuerdo. Ahora parece que Francia va a reconocer al pueblo palestino por el efecto dominó provocado por Sánchez, que es el camino a la solución para que Israel deje de masacrar a la población civil de Gaza.

– Pero allí, que es Oriente Medio, no tiene tanta responsabilidad la UE como en Ucrania, que es Europa, ¿no?

– Independientemente de la proximidad geográfica, Gaza, por motivos históricos, nos toca de lleno porque ha sido colonia británica. Hay una responsabilidad histórica clara de Europa y debe tener una respuesta que no está teniendo. Israel es un país nuevo, creado en 1948 tras la Segunda Guerra Mundial, pero esto, sin desmerecer su historia y derecho, no es menoscabo para reconocer que su gobierno se está equivocando. La UE es una reserva de la democracia y los derechos humanos, ahora que están a la baja en grandes potencias como EE UU, y que estemos teniendo este comportamiento con Gaza es algo negativo.

– Se habla mucho de la entrada en la UE, y en su día de la salida de Reino Unido, pero llama la atención que países como Suiza, Noruega e Islandia ni lo son ni quieren serlo. ¿Por qué?

– Son países con una historia muy particular y siempre que ha habido referéndums (en Noruega no hace tanto) no han querido. Noruega e Islanda son periféricos. Tras las amenazas de Trump sobre Groenlandia en Islandia ya hay debate. Suiza es una confederación de estados francos, italianos y austríacos, y han considerado siempre mantenerse al margen, la neutralidad. Por otra parte, en todos los países del Este, hasta Turquía, hay un interés bastante alto por pertenecer a la UE. La prioridad ahora es Ucrania y, después, Moldavia y los Balcanes.

– ¿Qué ha sucedido tras el tsunami de los aranceles de Trump?

– Se mantienen los aranceles básicos que impuso, del 10%, pero a partir de ahí todas las tablas ridículas que sacó el Día de la Liberación, que es el Día de la Estupidez, se echaron atrás. Europa ha mandado a los negociadores, como el ministro español Carlos Cuerpo. España ya tiene un plan de compensación a la espera de en qué se concretan las medidas de Trump. Es importante cerrar los acuerdos con los nuevos socios, como la India, México y Mercosur, que será la garantía de Europa para depender menos de EE UU.