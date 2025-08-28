UAGR pide respeto para los mastines: «Son esenciales para cuidar los rebaños» La agrupación asegura que han llegado quejas de pastores que tienen enfrentamientos en verano en los municipios serranos: hay personas que pasan sus vacaciones en los pueblos que, en muchas ocasiones, «exigen que sean encerrados para poder disponer del monte»

La Rioja Jueves, 28 de agosto 2025, 13:53 Comenta Compartir

La UAGR-COAG ha pedido respeto para los mastines que cuidan al ganado en la sierra ante los enfrentamientos que suelen ser «frecuentes» durante el periodo estival entre veraneantes y ganaderos por la presencia de estos animales. Hasta la agrupación, en concreto, han llegado quejas de pastores que han tenido alguna trifulca en los municipios serranos porque «hay personas que pasan sus vacaciones en los pueblos y que, en muchas ocasiones, no reconocen la labor de los mastines: exigen que sean encerrados para poder disponer libremente ellos y sus mascotas del monte».

Contra esta «creciente agresión» al trabajo de los pastores y de sus perros guardianes, UAGR ha recordado que estos perros «son esenciales para el cuidado de los rebaños, máxime en zonas donde la presencia del lobo se ha convertido en habitual». Además, ha recordado las indicaciones que se deben seguir en relación a los mastines:

• Los mastines establecen un perímetro de seguridad alrededor del ganado y ladran si ven este perímetro invadido. Son muy protectores con las hembras recién paridas de terneros y corderos. Son animales grandes y fuertes que, en caso, de encontrarlos en un camino, pueden intimidar al senderista o ciclista, ya que intentarán alejar a los intrusos de su zona mediante ladridos.

• Si un senderista ve a un mastín, nunca debe ir a tocarlo, sino mantener una distancia prudencial de seguridad y seguir caminando, mantener la calma, no correr ni gritar, no darle comida ni amenazarles con palos o cualquier otro objeto.

• Si este lleva perro, ha de llevarlo siempre atado, cerca del dueño, y evitando el contacto directo de ambos animales.

• Si van acompañados de menores, vigilar que estén siempre cerca de los adultos.

• En caso de ir en bici, se recomienda bajarse y continuar a pie hasta ganar distancia.

Por todo ello, la UAGR ha reclamado respeto y conocimiento a los paseantes y ciclistas para que los mastines puedan seguir desempeñando su importante función de protección de los rebaños.