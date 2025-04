«Aprendí en casa la responsabilidad social: la investigación no se puede quedar en los laboratorios»

«En mi DNI sigue poniendo mi dirección de Calahorra», cuenta como anécdota María Trinidad Herrero, reconocida como Riojana Ilustre por su ingente aportación ... científica, para explicar como siente su tierra. Lleva más de 30 años radicada en Murcia y ha desarrollado su carrera en varios países, pero María Trinidad lleva por bandera ser «calagurritana, riojana y de la ribera del Ebro».

El galardón, además de «inesperado y emocionante», ha supuesto para ella una «inyección de ilusión» que le hace sentirse «enormemente agradecida».

En su currículo sobran los méritos: catedrática de Anatomía y Embriología Humana en la Universidad de Murcia, académica de la Real Academia de Medicina, más de 200 artículos de investigación publicados sobre temas tan aparentemente variados como la longevidad, el envejecimiento cerebral, párkinson, alzhéimer, medicina de género..., pero que Herrero considera «partes de un todo». «Para mí el ser humano no es un canal de potasio ni una sinapsis, ni un hígado o unos riñones. El ser es superior a la suma de todas sus partes. Siempre he tenido esa perspectiva humanística», recalca.

Para explicar su carrera, Herrero explica que se formó como médica «porque quería investigar el cerebro» y eso le llevó a la elección de la docencia. «Y un profesor debe dedicarse a la docencia, la investigación y la gestión. Yo he intentado cumplir en los tres ámbitos», dice. «Pero también aprendí en casa la responsabilidad social, que la investigación no se puede quedar en los laboratorios, algo que ya es intrínseco a la universidad, pero que antes no era tan común. Por eso estudié Periodismo y Publicidad, que está íntimamente ligada al cerebro», añade.

La investigadora calagurritana recuerda que también de su familia aprendió «a ser responsable y cumplir» y a desarrollar todo su trabajo con un fin: «Ser útil a la sociedad».

Y aunque ella no se considere un referente femenino («soy una mujer que ha podido siempre elegir, que he tenido fortuna y la he trabajado»), reconoce que como «militante de la igualdad en la ciencia» le gustaría que «todas las chicas jóvenes pudiesen elegir su camino en pie de igualdad con los varones». Y eso se debe trabajar desde el nacimiento, porque «el ser humano no hace lo que le dicen, sino lo que ve. Y por eso hay que cambiar actitudes».